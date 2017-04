El Jeque del Málaga: "No me dejan entrar al estadio, no hay justicia ni respeto en este país"

El Jeque propietario del Málaga, Abdullah Nasser al Thani, ha protagonizado este sábado la anécdota de la jornada de LaLiga Santander antes de la disputa del partido de su equipo ante el Atlético de Madrid en el estadio de La Rosaleda de la ciudad de la Costa del Sol.

"La policía no me permite acceder al estadio. No hay justicia ni respeto en este país. Lo siento, pero es la verdad", comenzó tuiteando para sorpresa de muchos aficionados.

"Uno de los policías ha golpeado el cristal de mi coche sin ningún motivo", lamentó después, mostrándose aún más reivindicativo al agregar que "quiero mi derecho de estos policías".

