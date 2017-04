Kiko Casilla: "No encajar es importante"

El portero del Real Madrid Kiko Casilla aseguró que no encajar ningún gol es "importante" para "las estadísticas y la confianza", aunque añadió que "lo importante es ganar" tras la victoria (3-0) del equipo blanco en la jornada 29 de LaLiga Santander.

"Cuando haces el trabajo bien y la gente te aplaude es de agradecer. Sobre todo cuando llevas un tiempo sin jugar. No encajar es importante para las estadísticas y la confianza, pero lo importante era ganar un partido que sabíamos que no era fácil", apuntó.

El meta madridista señaló que el resultado fue "bastante abultado", pero "no ha sido un reflejo del juego". "Ha sido un resultado bastante abultado pero no ha sido el reflejo del juego. La clave ha sido no dejar de creer. Hemos tenido pocas ocasiones y las que hemos tenido las hemos materializado. Nos ha costado más en la primera parte que en la segunda. Nos vamos contentos por la victoria y los tres puntos", afirmó.

Habló también sobre el tramo decisivo que afronta al Madrid en el que tendrán partidos complicados como el del Atlético de Madrid, el próximo sábado en el Bernabéu, o la eliminatoria de Liga de Campeones frente al Bayern de Múnich.

"Tenemos un mes trepidante por delante y era importante empezar de la mejor manera posible para coger sensaciones. Esperamos todo el año a llegar a estas fechas e intentar ganar títulos. Nos motiva, sabemos que somos capaces y vamos a intentarlo", explicó.

También le dedicó una palabras a su compañero de equipo Francisco Alarcón 'Isco', clave en la victoria ante el Alavés: "Es un fenómeno. Lo demostró con la selección española y hoy ha hecho un gran partido, marcando el gol de la tranquilidad. Le necesitamos y me consta que está muy bien en el Real Madrid".