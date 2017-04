Roger Federer le toma la medida a Rafa Nadal y se corona en Miami

Empiezan a parecerse estos duelos de Nadal contra Federer a esas giras de viejos rockeros que se juntan de dos en dos o de tres en tres para amplificar el fervor de los nostálgicos. Nos han dado estos dos caballeros tantas tardes de entretenimiento, que su show merece, no ya esa cursilería de ser patrimonio inmaterial de la Humanidad, sino más bien debería ser declarado «el mayor espectáculo del mundo», que en otro tiempo lo sería el circo, pero ahora lo representan dos tenistas extraordinarios, eternos.

No pasará el de hoy a los anales de la historia del tenis, porque ambos anduvieron discretos, algo mejor Federer, y por eso ha terminado ganando su vigésimo sexto Masters 1.000 por 6-3 y 6-3. Nadal tendrá que volver al año que viene a intentar vencer este torneo de Miami, uno de los pocos que se le atragantan.

Desde la salida de los vestuarios, luego el peloteo, y también en cada punto por insignificante que este parezca, los aficionados rompen en aplausos, como queriendo disfrutar todos los instantes, por si fuera a ser, Dios no lo quiera, la última vez que estos dos colosos se enfrentan en cada torneo. Esa emoción se traslada a la pista, elegantes ambos en sus ademanes, imposible concebir un mal gesto, pues son dos grandes amigos y lo van a seguir siendo, pase lo que pase.

En otro tiempo, Nadal le tuvo comida la moral a Federer. La larga silueta del suizo empequeñecía cuando se enfrentaba al español, que ha ganado dos de cada tres duelos entre ambos. Sin embargo, antes de este partido Federer había logrado encadenar tres victorias seguidas (Basilea en 2015 y Australia e Indian Wells en 2017), un hito inédito en este serial que ayer alcanzó el capítulo trigésimo sexto.

Quizás por eso, y por la oportunidad de ganar por fin en Miami, pareció que salía más presionado Nadal. El recuerdo de lo ocurrido en los últimos choques le aprisionaba cada vez que tenía a Federer contra las cuerdas. Hasta de cinco oportunidades de «break» gozó en los primeros juegos: una en el primero, dos en el quinto y otra en el séptimo. Pero justo en ese momento, el suizo reaccionaba y el español daba un paso atrás.

Por si esto fuera poco, el servicio de Nadal no era tan contundente como en partidos anteriores. Federer fue creciendo en su juego a lo largo del primer set mientras el balear se atascaba al no encontrar soluciones. Estaba claro que, después de lo ocurrido en Australia e Indian Wells, había que cambiar de plan. ¿Pero qué plan puede salir bien ante un coloso de la envergadura de Federer, que lo hace casi todo bien y que cuando se ve en apuros se saca de la chistera unos golpes increíbles?

Perdonó cinco veces Nadal y otras cinco Federer. Pero el suizo tuvo una sexta opcion de «break» y no la desaprovechó. Estaba claro que en este juego del gato y el ratón en el que se había convertido la priemra manga, el primero que diera un paso adelante se lo terminaría llevando. Federer rompió el servicio en el octavo juego y remató la faena con su saque.

Había ido de menos a más Federer en la primera manga. Aunque la falta de frescura, quizás el cansancio y la elevadísima humedad afectaban a ambos, pareció algo más despejado el suizo. Nadal se encontraba en un callejón sin salida aparente dentro de un partido tosco, trabado.

En los primeros juegos del segundo set, a Federer le bastó con salir de vez en cuando de su madriguera. El suizo encadenó tres juegos en blanco desde su servicio, al tiempo que Nadal encadenaba al resto una serie de errores, algunos de ellos inexplicables (o si la tienen:_el calor, la humedad, la presión, el cansancio... todo ello), que dificultaban la remontada.

Sufría bastante más el mallorquín que su rival con su saque. Los tres primeros los sacó adelante a duras penas, pero con 3-3 en el marcador, Federer tuvo una bola de «break» (30-40) que dejaba a Nadal al borde del abismo. Tantas veces le hemos visto en esta tesitura y tantas le hemos visto salir del atolladero, que a nadie extrañó que también esta vez resolviera la papeleta con una sorprendente dejada. Acto seguido, levantó otra bola de ruptura con un no menos maravilloso revés paralelo.

Nadal había agotado una primera vida, pero no soportó la embestida siguiente. Federer tuvo otra oportunidad en el siguiente saque del balear, y esta vez no la desaprovechó. Varios puntos mágicos, recordando al mejor Federer de siempre, terminaron de hundir a un Nadal que nunca se encontró a gusto. Habrá que buscar otro adversario porque con este Federer no hay quien pueda.