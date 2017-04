Berizzo: "Me alegro por Rossi, necesitaba una actuación como la de hoy"

El entrenador del RC Celta, Eduardo Berizzo, se ha mostrado muy contento con el 'hat-trick' del italiano Giuseppe Rossi ante la UD Las Palmas (3-1) y ha reconocido que "necesitaba una actuación" como esta, y ha asegurado que han realizado un partido como "para estar muy satisfechos".

"Me alegro por él, necesitaba una actuación como la de hoy. La buscó, se ha esforzado mucho, ha sido un profesional excelente buscando su oportunidad; es el primero que imagina en el entrenamiento ser titular y pelea por eso y me alegro de su actuación, no sólo por los goles, sino porque completó una actuación, jugando en equipo, verdaderamente valiosa", declaró a beIN Sports tras el duelo.

El técnico argentino alabó la actuación de los suyos. "Jugamos un partido para estar muy satisfechos: una hora de partido buenísima, un primer tiempo muy ajustado donde quitamos muchos balones haciéndoles daño, no dejándoles jugar. A partir de esa presión encontramos mucho pase en profundidad, muchas ocasiones, nos pusimos en ventaja. Tuvimos el cuarto, el quinto, todo basado en un gran esfuerzo de los jugadores. Creo que fue una actuación como quisiéramos tenerla siempre en cuanto a la presión", manifestó.

"A veces, cuando no puedes cerrar los partidos, el partido se te vuelve en contra. Tuvimos el cuarto, el quinto, pudimos haber cerrado el trámite, pero jugamos contra un rival que juega muy bien y prácticamente no le dejamos jugar", prosiguió.

Por último, el 'Toto' reconoció que tratarán de luchar por puestos europeos. "Hay que seguir sumando. Nosotros también tenemos nuestras dificultades y hoy por hoy hay que intentar ganar para seguir allá arriba e intentar volver a Europa. Podemos correr con la tranquilidad de haber dejado la permanencia asegurada y pelear siendo ambiciosos", concluyó.