Simeone: "Nos encontramos terceros inesperadamente y esto hay que sostenerlo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha afirmado este lunes que el equipo se encuentra en la tercera plaza, arrebatada este fin de semana al Sevilla "inesperadamente", "más allá de los buenos resultados", y eso "hay que sostenerlo" este martes frente a la Real Sociedad en el choque liguero que jugarán en el Vicente Calderón (21.30 horas).

"Nos estamos encontrando, inesperadamente, mas allá de los resultados buenos, en esta tercera posición compartida con el Sevilla, y esto hay que sostenerlo. El calendario es complicado y la única manera de seguir compitiendo es no mirar mas allá de lo que tenemos por delante mañana", apuntó en la sala de prensa del feudo rojiblanco en el día previo al encuentro.

"Tenemos un partido importantísimo. La Real viene haciendo una temporada muy buena, aunque en los últimos partidos no tuvo resultados tan positivos. Sin embargo tienen una línea de juego importante y, bueno, lo que me preocupa es seguir pensando en el día a día, creciendo en cada partido y no mirar más que lo que tenemos por delante, que es la Real", manifestó.

El argentino destacó que el equipo 'txuri-urdin' juega bien, "especialmente fuera de casa". "Me fijo en el rival que tenemos mañana y entendemos que tenemos que llevar al partido al terreno donde nos vamos a sentir más cómodos. Ellos han jugado muy bien, especialmente fuera de casa y teniendo más espacios por delante. Vamos a necesitar un Calderón cercano y que nos acompañe. Por eso le pido a la gente que mañana esté con el equipo", expresó.

Sobre la presencia del francés Kevin Gameiro en el partido confesó que tiene que valorar su participación tras el entrenamiento de este lunes. "Hoy todavía no me comentaron los médicos su situación. Ayer entrenó para ver cómo se sentía. Veremos a partir del entrenamiento de hoy en qué condiciones está. Yo, no sólo con Gameiro, sino con todos, quiero la mejor versión. Les exigimos el 100%. Siempre buscaremos que estén de la mejor manera, siempre que no sea una final", dijo.

Savic y Koke están apercibidos y, si ven una amarilla, podrían perderse el derbi ante el Real Madrid de este fin de semana. Sin embargo, no desveló si van a jugar o no. "Lo vamos a ver en el entrenamiento de hoy", apuntó.

El técnico rojiblanco también aprovechó para alabar al belga Yannick Carrasco. "Desde que llegó ha tenido un crecimiento enorme. De la temporada pasada a esta ha mejorado en todo, en goles, en intensidad y en recuperación de pelotas. Ha mejorado muchísimo y eso es lo que necesitamos de un futbolista que tiene un talento diferente a sus compañeros por velocidad, talento y disparo. Es el año que más goles ha hecho. Es un jugador muy importante para nosotros, le necesitamos", dijo.

Finalmente, valoró el regreso al equipo realista de Willian José, a quien calificó de "irreemplazable". "Siempre creo que en los equipos hay algunos futbolistas que no son reemplazables. Willian José es irreemplazable. Es muy fuerte, con buen juego aéreo y sosteniendo de espaldas para buscar el bloqueo. Su regreso mejorará a todo el ataque de la Real", concluyó.