Un jugador del Eldense asegura que cuatro compañeros amañan partidos como el 12-0 ante el Barça B

El jugador del Eldense Cheikh Saad ha asegurado este lunes que cuatro de sus compañeros, entre ellos un líder del vestuario, amañan y venden partidos como cree que ha sucedido este sábado frente al Barça B en la clara derrota por 12-0 en el Miniestadi y ha añadido que dirá los nombres cuando le dejen hacerlo, y es que el presidente del club, David Aguilar, ha comentado que están estudiando y denunciando lo sucedido.

"En el vestuario casi hubo agresiones. Entre los implicados hay un líder del equipo, y son cuatro los jugadores implicados. He recibido amenazas pero no me importa. Cuando me dejen decir los nombres los diré", aseguró Saad en declaraciones a RAC1 recogidas por Europa Press.

Además, se encaró con sus compañeros implicados tras el final del partido. "Dije a los compañeros que nadie del banquillo entrara al campo para que el problema se lo coman los que jugaron. La mayoría lo sabían. Sé quiénes son pero no lo puedo decir ahora. Cuando acaba el partido salgo del campo, subo al autobús y justo ahí dos hombres me dicen: que sepas que estos jugadores han venido el partido. Entonces bajé al vestuario y lié la marimorena", aseveró al respecto.

Y es que el jugador mauritano se negó a jugar al intuir que el partido estaba vendido cuando en un cuarto de hora encajaron 5 goles. "Que hay apuestas está clarísimo. El entrenador sabe algo seguro. Cuando estamos 5-0 me dicen qye entre y digo que no, que ni loco. Que está pasando alguna cosa extraña. Es imposible que en 15 minutos te metan 5 goles", cargó.

"Vi cosas raras en el partido del sábado. La primera es que otro jugador y yo que éramos titulares ya no lo somos. Nos sacan de la lista media hora antes de empezar. A un compañero le dicen: 'Este partido está vendido. ¿Quieres jugar? Te tienes que dejar hacer goles'. Ese jugador dice que no", explicó.

En cambio, quiso dejar claro que el problema es interino en el Eldense y que el filial blaugrana no estuvo implicado de ninguna forma en el amaño. "El Barça B no está implicado en nada. Hicieron lo que tenían que hacer; jugar y marcar el máximo de goles que pudieron", comentó.

Por su parte, el presidente de la Junta Gestora del Eldense, David Aguilar, aseguró que ya han denunciado lo sucedido a la Policía. "En breve irán saliendo los nombres de los implicados. Hemos abierto una investigación. Ahora vamos a comisaría a declarar. No creo que haya jugadores del rival involucrados. El Barça nos metió 12 pero los chicos iban a medio gas", coincidió con su jugador.

"Sospecho de muchas cosas. Esto no viene del partido del sábado, semana tras semana pasan cosas muy extrañas. Jugadores que están jugando habitualmente se les aparta del equipo y juegan otros que no, o jugadores a quienes avisan de que no corran porque nos tienen que meter un gol más. Creo que puede haber compra de partidos por el tema de las apuestas. Cada día me doy más cuenta. Ni en el peor de mis sueños me podría haber imaginado una cosa así", argumentó el presidente.

Aguilar explicó que la gestión deportiva del club es de un grupo italiano, pero queso esto no les da derecho a hacer "cualquier cosa" con los jugadores. "No los pagan, no los respetan. Tengo entendido que hay menos jugadores italianos implicados que españoles", señaló.

"Si a uno le gusta el fútbol, cuando te han metido 5 o 6 te tienes que dejar la piel por amor propio. No puedes consentir que te metan 12 y no luchar. Eso es ridículo. Iremos hasta el final, esto no quedará así", se sinceró el presidente del Eldense, colista en el grupo III de la Segunda División B con solo 14 puntos y 3 partidos ganados de 32 jugados.