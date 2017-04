(Crónica) Aduriz mete de lleno al Athletic en la pelea por Europa a costa del Espanyol

El Ahtletic Club superó con claridad al RCD Espanyol (2-0) en el duelo directo por los puestos europeos disputado en San Mamés que abrió la trigésima jornada de LaLiga Santander, gracias a dos goles de Aritz Aduriz en la primera mitad que evidenciaron el absoluto dominio bilbaíno durante todo el choque ante un Espanyol que se aleja de su sueño continental.

El conjunto de Ernesto Valverde demostró una vez más su fortaleza en la Catedral logrando una valiosa victoria ante un rival de nivel que les sitúa provisionalmente en la quinta posición y mete presión a Villarreal y Real Sociedad. El cuadro perico, que llegaba en buena línea tras sumar 7 de los últimos 9 puntos -remontada incluida la jornada anterior-, volvió a manifestar sus notables problemas a domicilio y se descuelga ligeramente de la pelea por jugar en Europa.

Desde el comienzo del choque se advirtió un mayor dominio bilbaíno, que se acrecentó paulatinamente tanto en el dominio de la posesión como en la presencia en campo visitante. Sustentado en la enorme incidencia de De Marcos por el costado derecho, cuya producción ofensiva fue determinante durante los 90 minutos, llegó la primera ocasión del partido con un testarazo desviado de Aduriz.

No obstante, la acción que dio pie al primer tanto del guipuzcoano llegó por la banda contraria. Muniain fue derribado dentro del área por un desafortunado Víctor Sánchez y Aduriz no perdonó desde los 11 metros con un sutil toque al estilo 'Panenka'. No se conformó, pese a ello, el veterano ariete con rebasar el centenar de goles, pues alcanzó antes del descanso los 102 tantos -superando a toda una leyenda rojiblanca como Julen Guerrero- tras rematar un centro de Beñat.

Poca batalla presentó en San Mamés el cuadro de Quique Sánchez Flores que, sin apenas mostrar síntomas de reacción, obligó a 'volar' a Kepa en un aislado cabezazo de David López. Ni el doble cambio espanyolista en el ecuador del choque cambió la cara a un partido instalado completamente en territorio perico, y en el que Aduriz pudo adornar aún más su actuación con 'hat-trick' que evitó la mano milagrosa del meta blanquiazul Diego López y el larguero de su portería.

--RESULTADOS DE LA JORNADA.

-Martes 4.

Athletic Club - Espanyol 2-0.

Betis - Villarreal 21:30.

Atlético de Madrid - Real Sociedad 21:30.

-Miércoles 5.

Barcelona - Sevilla 19:30.

Deportivo - Granada 20:30.

Alavés - Osasuna 20:30.

Sporting de Gijón - Málaga 20:30.

Leganés - Real Madrid 21:30.

-Jueves 6.

Eibar - Las Palmas 19:30.

Valencia - Celta de Vigo 21:30.