El presidente del Pachuca confiesa que el Celta de Vigo es el equipo ideal para el extremo Hirving Lozano

El presidente del Pachuca, Jesús Martínez, ha confesado que el club ideal para su jugador Hirving Lozano, dentro de las diferentes opciones con las que cuenta el extremo mexicano, sería el Celta de Vigo.

"El Celta es uno de los equipos que más nos atraen. Hay muchos otros, muchas ofertas y creo que es un equipo que si nos conviene tanto al muchacho como a nosotros y al Celta, por supuesto, sería un equipo ideal para él", admitió Martínez en una entrevista al programa 'Nación ESPN' recogida por Europa Press.

Además, el mandatario de los 'Tuzos' explicó el motivo por el cual no permitieron la salida de Lozano en el pasado mercado invernal, pensando en el futuro del futbolista.

"Llegaron ofertas económicamente con las que pudimos hacer un negocio, pero ese no era el objetivo, sino que se vaya muy bien, en el momento adecuado. Va a ser papá en un mes de su segundo hijo, y pensamos que no era el momento, no era el equipo, no podía hacer la pretemporada como la puede hacer en junio, no era el fútbol de Holanda y Portugal, con todo respeto y sin afán de menospreciarlo, donde creemos que puede hacer todo su potencial", expresó.