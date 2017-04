Mendy y el segundo entrenador del Eldense confirman las sospechas de amaño ante el Barça B

El jugador del Eldense Emmanuel Mendy ha asegurado que alguno de sus compañeros que acabaron llorando en el Miniestadi tras perder 12-0 contra el Barça B estarían implicados en la presunta trama de amaño de partidos por apuestas, y ha dejado claro que se negó a jugar y a formar parte del engaño en unas declaraciones secundadas por el propio segundo entrenador, Fran Ruiz, quien transmitió la oferta al jugador.

"Alguno de los jugadores que acaba llorando el partido está involucrado en las apuestas, sí", aseguró Emmanuel Mendy, uno de los jugadores del Eldense que se negó a jugar ante el Barça B en el partido que terminó 12-0, en declaraciones a 'El Larguero' de la Cadena SER recogidas por Europa Press.

Mendy decidió contar lo sucedido. "Con todo este tema, uno revienta y decido decir lo que pasa aquí y que cada uno asuma las consecuencias. Antes del partido en el hotel me llamó Fran Ruiz, el segundo entrenador, y me dijo que hablaran conmigo, que si estaba dentro y que cuánto quería. Que si no estaba dentro, no jugaba el partido", explicó.

"Me dijeron con 5-0 que saliera a calentar, en la banda la gente nos decían 'vendidos' que éramos muy malos y yo no iba a pasar esa vergüenza. Le dije a Cheikh que me iba al banquillo que era la peor vergüenza que había pasado en mi vida. Que los que estuvieran en el ajo que siguieran ahí. Le dije al entrenador que no pensaba jugar", se sinceró.

Precisamente el segundo entrenador, Fran Ruiz, confirmó la situación. "En principio, eran órdenes de arriba, del entrenador. Era que 'este partido está visto para sentencia'. Sólo hablo de lo que me dijeron que transmitiera a Mendy", aceptó al ser cuestionado sobre si le ofreció a Mendy participar de la trama de parte del italiano Filippo Vito di Pierro.

"Mendy y yo somos muy buenos amigos, se lo transmito por el hecho de que sé que va a decir que no. Se lo comunico y le digo que 'yo tampoco entro'. No dije ni una palabra en el banquillo, no hice ningún cambio ni mandé a nadie a calentar. Y presenté mi renuncia", argumentó como defensa.

Por otro lado, el jugador Cheikh Saad, que también denuncia la trama como Mendy o Ruiz, detalló la cifra a cobrar por los jugadores. "A mí me hablaron de 30.000 euros. Se han reído en nuestra cara, está claro que el partido estaba vendido", desveló.

"Cuando me enteré que el partido estaba vendido y me mandaron a calentar pensé... ¿Con qué cara mandas a Mendy a calentar después de decirle que se dejara perder? ¡Me hierve la sangre!", señaló Cheikh Saad.

El presidente de la Junta Gestora del club, David Aguilar, presuntamente fuera de toda la trama, aseguró que ya han denunciado la situación en la Policía para echar a los inversores italianos del club, así como al primer entrenador, ya destituido, para sacar "esta mierda del fútbol".