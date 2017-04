Míchel: "Todos los partidos hay que jugarlos como una final"

El entrenador del Málaga CF, José Miguel González, 'Míchel', ha asegurado que deben jugar los nueve partidos que quedan de LaLiga Santander como si fueran una auténtica final, pero, por otro lado, ha matizado que no quiere sobrepresionarse ni a él ni a sus jugadores sino encontrar el punto justo para seguir mejorando y puntuando para alejarse del todo del descenso, que tienen a cinco puntos y que marca justo su rival de este miércoles, el Sporting de Gijón.

"Desterramos las palabras drama, finales... Palabras que nos invitan a pensar de manera negativa. Se lo digo a los jugadores, ¿cuál es el pensamiento que debemos tener? ¿Pensar que es una final? Todos los partidos hay que jugarlos como una final, independientemente del objetivo por el que juegues. ¿O pensar que ganando el partido casi zanjamos la situación?", comentó Míchel este martes en rueda de prensa.

En este sentido, y de cara al duelo clave en El Molinón, trasladó la presión a los de Rubi. "Creo que el Sporting tiene que jugarse sus últimas bazas. Al Sporting no le queda otra nada más que ganar este partido para meterse en la batalla, aunque ya está metido y está luchando", reconoció.

"El Sporting es un equipo, igual que su afición, que lucha siempre. Todos los años viven situaciones complejas y delicadas porque hacen mucho esfuerzo para estar en Primera División y mañana va a ser un día exactamente igual, como lo ha sido a lo largo de su historia en El Molinón", reiteró al respecto.

De todos modos, cree que en el Málaga siguen cosechando buenas sensaciones pese a llevar seis jornadas sin ganar. "Las sensaciones continúan desde que nosotros vinimos aquí. No tanto en los resultados y sí en los entrenamientos y en la preparación de los partidos. Creo que los chicos, con todo lo que hacen, merecen una alegría, pero los rivales también pensarán que están en disposición de no darlas", advirtió.

"Los jugadores tienen que sentirse libres, porque el entrenador suele ser el que se equivoca y el que no acierta, pero lo que quiero es que acierten mis jugadores. Que la elección de mis jugadores y la idea de juego que hemos decidido para mañana les de tanta tranquilidad y seguridad que esa confianza se traduzca en el juego y ganamos. Entonces dirán que los jugadores son unos fenómenos. Ojalá", expresó.

En cuanto a sus jugadores, no desveló si podrá contar de inicio con Juanpi para el partido. "Hemos estado con mucha delicadeza y con mucho control sobre él. Esa lesión que tiene o esa sobrecarga que tiene el pubis es una situación de mucho riesgo. Indudablemente, Juanpi es un jugador diferente y en estos momentos de la temporada, dentro del terreno de juego nos puede ayudar", manifestó.

"Demichelis se está mostrando de una manera que pocos, a lo mejor, tendrían el compromiso que tiene él en las circunstancias que ha pasado. Me dijo que quería venir con todos, aunque supiera que no iba a estar en la convocatoria. Ese tipo de jugadores es el que nos vale. Desde que le vi desanimado y destrozado después del partido del Alavés, el jugador no ha dado un paso atrás y ha seguido hacia delante. Creo que eso es un buen ejemplo para todos", señaló sobre el veterano central argentino, de vuelta en la convocatoria.