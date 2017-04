Zapatero: "Soy bastante leal al FC Barcelona, aunque no comparta todas las declaraciones de sus jugadores"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero señaló que le "gustaría" tener una conversación con Gerard Piqué, al que tiene "gran aprecio", y apuntó que LaLiga Santander no está "fácil" para el FC Barcelona, al que ve con más opciones en 'Champions' y al que es "bastante leal" pese a que "no comparta" todas las declaraciones que escucha en ocasiones de sus jugadores.

"A mí me gusta ver el diálogo entre Sergio Ramos y Piqué, le da un poco aliciente porque a veces se dicen determinadas cosas, pero me gustaría tener una conversación con Piqué, un gran jugador. Soy bastante leal al Barça, aunque no comparta todas las declaraciones que a veces oigo a sus jugadores como es natural", indicó a los medios tras acudir a la presentación del libro 'English for Sport!' este martes en el Consejo Superior de Deportes.

Respecto a las declaraciones del central azulgrana sobre que en el palco del Bernabéu se movían "los hilos de este país", Zapatero reiteró que tiene un "gran aprecio" por el catalán. "Además no hace mucho conocí a su padre y me gustaría tener una conversación con Piqué de este tema, sería interesante. Pero en el palco del Bernabéu no he estado nunca, bueno una vez hace muchos años, pero hay que superar determinadas visiones", aconsejó.

Además, el expresidente, declarado aficionado al 'running', ve "normal" que Josep María Bartomeu apoye a Piqué en sus palabras. "Cuando yo era presidente siempre apoyaba a mis compañeros, que apoye a sus futbolista es normal. Pero mas allá de eso, entre Piqué, Sergio Ramos, Barcelona y Madrid todo tiene que transcurrir por unos límites y cierta tolerancia y que la disputa se resuelva en el campo de fútbol demostrando quien es mejor, y en principio el Barça demuestra que es mejor", subrayó.

Por otro lado, destacó que LaLiga Santander para el FC Barcelona "no está fácil". "Hay que ser objetivos, para que eso pase el Real Madrid tiene que fallar alguna vez y le veo fuerte, pero está la 'Champions' después de la remontada, impresionante remontada", destacó.

"Yo me la perdí porque estaba volando a Colombia y recuerdo que cuando aterricé una persona de la Embajada me dijo ha ganado el Barça 6-1 y ha remontado. Yo no me lo creí y luego me dio una gran alegría. Veo más opciones en la 'Champions'", sentenció.