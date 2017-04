(Crónica) El Málaga se aleja del descenso a costa del Sporting y el Depor empata ante el Granada

El Málaga CF venció este miércoles al Sporting de Gijón en El Molinón (0-1) en la trigésima jornada de LaLiga Santander con un solitario gol de Sandro y se aleja del descenso, cosa que no logra claramente el Deportivo, que empató en casa ante el Granada (0-0), mientras que Osasuna logró su segunda victoria de la temporada ante el Alavés, que ve como se aleja un poco la séptima plaza.

Los de Míchel, que llevaban seis partidos sin ganar, se impusieron a un Sporting que sigue lejos de la salvación, aunque no ve alejarse los cinco puntos con el Leganés tras la derrota pepinera ante el Real Madrid. Así, el conjunto andaluz se coloca ocho puntos por encima del abismo. El equipo asturiano, por el contrario, se queda con 22 puntos, lo que le obligará a hacer un gran final de temporada para luchar por la salvación.

El protagonista de la victoria malagueña, sin embargo, no fue Sandro, autor del tanto visitante en el minuto 41, sino el meta camerunés. Kameni estuvo providencial salvando varias ocasiones muy claras de gol, entre las cuales destacó la que detuvo a la media hora de la primera mitad a Traoré. Precisamente el marfileño, que fue sustituido en la segunda parte, fue uno de los peores del equipo local.

El Deportivo de la Coruña, por su parte, no fue capaz de superar al Granada (0-0) pese a la gran cantidad de ocasiones que sumaron a lo largo de los noventa minutos. Los locales fueron de menos a más en un encuentro donde no arrancaron nada cómodos, y pese a todas las oportunidades surgidas de los fallos defensivos del conjunto nazarí no pudo perforar la red. El culmen de su mala noche llegó cuando Ochoa detuvo un penalti en el minuto 76 a Borges.

Así, los de Pepe Mel se quedan dos puntos por debajo del Málaga y uno por encima del Leganés, que tiene opción de dar la sorpresa ganando a los blancos. Además, no recuperan las buenas sensaciones que tuvieron en la llegada del técnico madrileño y suman su tercer partido sin conocer la victoria. El Granada, que suma este empate a las cuatro derrotas consecutivas previas, no levanta cabeza, a dos puntos del Sporting.

La sorpresa de la jornada se dio en Mendizorroza. Osasuna venció al Alavés (0-1), lo que supone su primera victoria del año y la segunda de la temporada en Liga. Así, los 'rojillos' alargan su despedida de la Primera División, que pese a esta victoria parece casi asegurada. Los de Pellegrino, por su parte, ven alejarse con esta derrota un poco el sueño de alcanzar la séptima plaza, una de sus dos posibles vías de volver a Europa.

A pesar de la derrota, el equipo vitoriano fue dueño de un partido donde no supo aprovechar su mejor juego, que no se tradujo en una gran cantidad de ocasiones. Los de Pamplona, que llegaron poco pero con peligro, hicieron de la noche una gesta cuando Berenguer, en el minuto 89, mandó un balón a la escuadra desde la frontal.

--RESULTADOS.

-Miércoles.

FC Barcelona - Sevilla. 3-0.

Alavés - Osasuna. 0-1.

Deportivo - Granada. 0-0.

Sporting - Málaga. 0-1.

Leganés - Real Madrid. 2-4.

-Martes.

Athletic Club - Espanyol. 2-0.

Betis - Villarreal. 0-1.

Atlético - Real Sociedad. 1-0.

-Jueves.

Eibar - Las Palmas. 19.30. Valencia - Celta Vigo. 21.30.