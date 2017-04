Mendilibar: "Me propongo el objetivo de no bajar de la octava posición"

El entrenador de la SD Eibar, José Luis Mendilibar, confesó que ha cambiado el "objetivo" del equipo tras la victoria frente al Villarreal, y ahora es "no bajar de la octava posición", su puesto actual, en lugar de quedar entre los diez primeros, y para ello deberán empezar ganando este jueves en Ipurua a la UD Las Palmas (19.30 horas).

"Hemos seguido en la misma dinámica, entre los diez primeros, así que cambiamos el objetivo a estar entre los diez primeros y terminar así la temporada. Después de ganar a Villarreal, me propongo el objetivo de no bajar de la octava posición y para eso hay que seguir ganando partidos porque si no siempre va a haber gente que te va a pasar y sabiendo que es complicado y que quedan nueve partidos todavía", expresó este miércoles en rueda de prensa.

El técnico armero explicó que "los objetivos han ido cambiando" a lo largo de la temporada según se iban logrando resultados. "A veces sucede que cuando cumples el objetivo se baja el rendimiento. Pero hace semanas que hemos cumplido el objetivo de la permanencia y seguimos compitiendo. Creo que estamos bien. Creo que la gente no bajará los brazos y seguiremos así hasta el final. Los objetivos han ido cambiando según va pasando la temporada", apuntó.

El de Zaldívar manifestó que ganar al Villarreal en su campo "es señal" de que algo hacen "bien". "Te da ese impulso para pensar en que lo que estás haciendo, lo estás haciendo por tu esfuerzo, por hacer las cosas bien. Si llevas tanto tiempo en esas posición y estás jugando contra un equipo que ahora es un rival directo y logras vencerle metiendo tres goles al equipo menos goleado es señal de que algo hacemos bien. Eso nos satisface a todos y se ve durante la semana en los entrenamientos y en la alegría de la gente", dijo.

Por otro lado, de cara al próximo choque liguero contra el conjunto canario, en el que contarán con las bajas de Nano, Arbilla y Fran Rico por lesión y la ausencia de Inui, Mendilibar afirmó que el conjunto canario es "un equipo especial, diferente al resto". "Hay otros que empiezan la temporada diciendo que quieren tener la posesión del balón y jugar en campo contrario y poco a poco cada uno va a su realidad", expresó.

"Estos siguen con el mismo cuento, en el buen sentido de la palabra cuento, y tratan de hacerlo desde el primer partido de liga hasta ahora. Es un equipo difícil. Como nos gusta que nos propongan este tipo de cosas, iremos a por ellos. Quién saldrá vencedor lo veremos después del partido", concluyó.