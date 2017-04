Sampaoli: "Nos dejamos dominar por un rival muy preciso"

El entrenador del Sevilla FC, Jorge Sampaoli, ha lamentado que se hayan dejado dominar por el FC Barcelona en el Camp Nou en la derrota frente a los blaugranas (3-0) aunque ha celebrado la actitud valiente de sus jugadores en el segundo tiempo, cuando tuvieron más ocasiones de gol que los de Luis Enrique y le dejó la sensación de que merecieron marcar algún gol.

"Más allá de los dibujos, la dificultad tiene que ver con los nombres propios. En el primer tiempo no encontramos dominación de espacios, nos dejamos dominar por un rival que cuando te domina es muy preciso, lo reflejó en el marcador", comentó en rueda de prensa.

En este sentido, lamentó dar dos goles al Barça al contraataque. "Otorgamos dos goles a la contra. La idea era defendernos con la pelota, y si al Barça le permite que conviva con transiciones por errores propios lo pagas, y lo pagamos", lamentó.

No obstante, se queda con el cambio de actitud de sus jugadores tras el descanso. "En el segundo tiempo tuvimos mayor ímpetu, tuvimos más ocasiones que el rival y no tuvimos la posibilidad de concretar y no convertimos en el segundo tiempo, donde por lo menos merecimos más", se sinceró el técnico.

Preguntado por la mala dinámica del equipo, reconoció que la "involución" en los resultados también tiene que ver con una temporada "tan sinuosa y larga". "Teníamos la ilusión de seguir en 'Champions' y seguir pelando la Liga, esa presión de ocho meses tiene el costo actual. Nos está costando mucho y afectando al rendimiento, nos está costando volver a retomarlo", reconoció.

"A veces es un querer y no poder. Perder a Vitolo para el sábado es grande, pero tiene que ver con la rebeldía. Jugar de esa manera en el segundo tiempo lo valoro, porque jugar con 3-0 aquí lo normal sería lo contrario", comentó sobre la expulsión de Vitolo en el descuento al ver la segunda tarjeta amarilla.