Setién: "Espero encontrar trabajo el año que viene"

El entrenador de Las Palmas, Quique Setién, ha defendido su "profesionalidad y cariño" hacia el club canario y ha asegurado que está "centrado en el trabajo" que aún debe hacer "hasta final de temporada", momento en el que abandonará la entidad confiado en "encontrar trabajo el año que viene".

"He demostrado en el tiempo que llevo en Las Palmas mi profesionalidad y el cariño que le tengo a la afición. Ahora cuando vayamos a Bilbao me preguntarán también por el Athletic, como con todos los equipos que están sonando por ahí que me quieren fichar. Me molesta que las cosas se saquen de contexto. Yo a la UD Las Palmas le tengo mucho respecto. Estoy centrado en el trabajo que tengo que hacer hasta final de temporada", defendió Setién ante la prensa.

Preguntado por una posible destitución, el cántabro dijo estar "centrado en preparar el partido de mañana y el del domingo contra el Betis". "Si el club decide tomar una decisión en otro sentido, la tendré que aceptar. No voy a perder la vida y espero encontrar trabajo el año que viene. Acepto las críticas y soy un gran culpable de que el equipo no gane. Sé en el mundo en el que estoy y lo que supone ganar o perder", reconoció.

En el plano meramente deportivo, Setién avisó de que "el Eibar es un equipo fuerte y rocoso" antes del duelo de este jueves en Ipurua. "La clave del partido estará en intentar superar la presión a la que estaremos sometidos con la gran cantidad de balones divididos y de segundas jugadas que habrá. Estamos cabreados porque sabemos que podemos ganar en cualquier campo", concluyó.