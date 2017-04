Simeone: "Rulli ha sido el mejor de ellos, eso lo dice todo"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, se mostró muy contento tras la victoria conseguida ante el Real Sociedad (1-0), gracias a un gol de Filipe Luis, y aseguró que Gerónimo Rulli fue "el mejor" del equipo vasco, algo que lo "dice todo".

"No me preocupa la falta de gol", dijo el argentino. "Pudimos hacer otro gol, pero Rulli estuvo muy bien, fue el mejor de todos, eso lo dice todo", manifestó el técnico colchonero. "Fuimos dueños de la pelota y en la segunda parte nos encerramos para salir al contragolpe", reconoció el 'Cholo'.

Además, Simeone dijo que no le preocupa el Leicester, que queda "muy lejos" y que ahora solo tiene en su cabeza al Real Madrid, su rival este sábado en el derbi. "Lo único que me preocupa ahora es que los chicos se recuperen. Que llegue Gameiro, Gaitán, etc".

"Desde que empezó en 2017 empezamos mejor, con más regularidad en el juego. Hacemos mejor trabajo en equipo y eso nos permite competir como lo hacemos. Estuvimos 9 puntos debajo del Sevilla. El equipo sólo mira para delante", finalizó Simeone.