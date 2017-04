Capuani, líder del fondo inversor del Eldense: "Soy inocente, si fuera de la mafia ya estaría preso"

El líder del fondo inversor que dirige el CD Eldense, Nobile Capuani, ha asegurado que es inocente y que no tiene nada que ver con la presunta trama de amaño de partidos del club valenciano, a través de apuestas, y ha negado formar parte de la mafia y tener algo que ver igual que el entrenador, Filippo di Pierro, quien ha asegurado pese a estar detenido que no sabe "nada" de tales amaños.

"Quien me relaciona con la mafia ni me conoce a mí ni a la mafia. Ya estaría preso si tuviera algo que ver con la mafia, no tengo nada que ver con ellos, lo juro por mis hijos. Estoy aquí solo para decir la verdad, mi abogado lo sabe", aseguró en declaraciones a 'El Partidazo de COPE' recogidas por Europa Press.

Así, se declaró "inocente". "No he hecho nada para mater al fútbol en una situación negativa. En Italia he seguido siempre las categorías de base, estas cosas no se hacen. En dos años en España solo he recibido muchos disgustos. El año pasado con el Jumilla fuimos a juicio con dos causas, este año con otra cosa aquí", apuntó.

"El juez ya sabe lo que pienso del fútbol. Les dije a los dirigentes que sucedía algo extraño. Quiero que todos nuestros partidos salgan a la luz", comentó Capuani entre lágrimas.

Por su parte, el entrenador del CD Eldense, Filippo di Pierro, aseguró no saber nada de las apuestas. "No sé nada de amaños ni de lo que se habla. Es un mal sueño. Estoy seguro que no tengo nada que ver con esto. El Filippo que ha conocido Elda es la verdadera persona", aseguró también en declaraciones a 'El Partidazo de COPE'.

Además, aprovechó la ocasión, pese a que varios de los jugadores no implicados y el propio presidente de la Junta Gestora hayan declarado que sí hubo apuestas, para criticar al filial del FC Barcelona por no frenar en la goleada.

"Después de la vergüenza de Barcelona (12-0), pienso que los 20 jugadores del Eldense están limpios. Los jugadores del Barça no han respetado el código de honor entre equipos. Nuestros jugadores decían: '¡Parad, parad! Y los del Barça decían: 'Lo siento, no podemos'", comentó.

Cabe recordar que Di Pierro ya ha declarado ante el juez que lleva el caso y que sigue detenido en comisaría. Según la Cadena COPE, sería uno de los implicados en la trama de las apuestas igual que el líder del fondo de inversión italiano, Nobile Capuani, el segundo entrenador, Fran Ruiz, o los jugadores Nicho Chafer y Maiki Fernández.