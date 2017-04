El Real Madrid golea (8-3) al Atlético en el Derbi de las Redacciones de LaLiga Santander

El Real Madrid ha goleado (8-3) al Atlético de Madrid en el Derbi de las Redacciones, promovido por Banco Santander y LaLiga, que ha enfrentado a periodistas que cubren la información de ambos equipos en la Ciudad del Fútbol de la RFEF en Las Rozas (Madrid) como prólogo del derbi madrileño de LaLiga Santander del próximo sábado.

Los exjugadores Rubén de la Red y José María Movilla han estado al frente de los banquillos del Real Madrid y Atlético de Madrid, en un encuentro en el que ha destacado el buen ambiente y juego limpio entre los jugadores de ambos equipos y en el que Edu Aguirre, del 'Chiringuito de Jugones', fue elegido como el mejor jugador del partido tras marcar tres goles.

Movilla, que ha jugado en la segunda parte de un partido de dos períodos de 35 minutos, ha contado en sus filas con el también comentarista del 'Chiringuito' Pipi Estrada y el presentador y actual comentarista de 'Tiempo de Juego' de la COPE Gonzalo Miró.

En la primera parte, Pablo García, de Marca, ha abierto el marcador a favor del Real Madrid y José Luis Sánchez Rodríguez, de La Sexta, ha anotado dos goles más. El 4-0 ha llegado de las botas de Edu Aguirre antes del descanso.

Pablo García anotó el 5-0 al inicio de la segunda parte. Edu Aguirre puso el 6-0 previo a los goles de Gonzalo Miró y Antonio Ruiz, que pusieron el 6-2. Un contraataque del equipo blanco culminó con el 7-2 de Miguel Angel Toribio, de Radio Marca, a pase de Edu Aguirre. Eduardo Castelao, de El Mundo, logró el 7-3 y en el tiempo de descuento su compañero en la redacción Jaime Rodríguez ha rubricado el definitivo 8-3. La gran actuación de Alvaro de la Rosa, de As, en la portería blanca ha marcado también el devenir del partido.

El encuentro, organizado por Banco Santander, ha tratado de unir a los periodistas que habitualmente cubren la actualidad de ambos clubs en un preludio del derbi Real Madrid-Atlético de Madrid de LaLiga Santander, que se disputa este sábado 8 de abril en el estadio Santiago Bernabéu a partir de las 16:15 horas.

El Derbi de las Redacciones se inauguró el pasado 23 de febrero en Sevilla con el Betis-Sevilla, al que siguió el Real Sociedad-Athletic Club disputado en San Sebastián el 9 de marzo con el objetivo de animar los derbis de mayor tradición en LaLiga Santander. La próxima cita del Derbi de las Redacciones de LaLiga Santander será con ocasión del RCD Espanyol-FC Barcelona del mes de mayo.