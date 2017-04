El Sevilla permite acceder a Biris con su pancarta, pero "no levanta el pie" en la lucha contra la violencia

El Sevilla FC volverá a permitir a los seguidores Biris acceder al estadio Sánchez-Pizjuán con su pancarta representativa, según confirmó el presidente del club nervionense, José Castro, que se reafirmó en su "lucha contra la violencia".

El máximo responsable de la entidad sevillana aclaró que toman esta decisión "a la vista de que en otros estadios también entran pancartas prohibidas" y "no se hace todo lo que se debiera para no entren", indicó Castro tras la participación en el evento 'Sácale más partido al cole' en el centro El Llano de Monesterio.

De esta forma, tras la decisión anunciada por Castro, la pancarta de Biris Norte podrá entrar este sábado en el Ramón Sánchez-Pizjuán en el partido ante el Real Club Deportivo de La Coruña. "Tengo que explicarle que llevamos mucho tiempo trabajando este tema", comentó Castro.

"Es un problema que sabemos de la dificultad que tiene, pero hemos tomado la decisión, a la vista de que en otros estadios también entran pancartas prohibidas que a partir del sábado la pancarta de Biris también pueda estar en el Sánchez-Pizjuán", reconoció.

"Nosotros vamos a mantener que no haya violencia, vamos a mantener el cumplir toda la normativa que hay en seguridad pero entendemos que mientras no haya un marco legal claro sobre qué pancartas pueden entrar o no, vamos a dejar que entre la pancarta de Biris, que no es violenta", indicó después de ver "otras pancartas" en otros estadios.

"A la vista de que no se resuelve el problema y vemos pancartas en otros estadios -y que no se hace todo lo que se debiera para no entren en el estadio-, y se ven, hemos decidido que no vamos a prohibir que entre la pancarta de Biris", anunció Castro.

En este sentido, el presidente del Sevilla indicó que no puede "obligar a nadie a que anime". "Nosotros podemos arreglar algunos de los problemas que hay, como el de la pancarta, donde nos sentimos discriminados (...) Me dejo la piel cada día trabajando. Respeto a todo el mundo, pero quien crea que soy una marioneta como me dicen y que no hablo en todas las partes necesarias para defender al Sevilla es que no sabe de lo que habla", finalizó.