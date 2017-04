Garitano: "Nos ha faltado mucha agresividad"

El entrenador del Leganés, Asier Garitano, lamentó la derrota ante el Real Madrid (2-4) este miércoles y afirmó que les faltó "mucha agresividad", sobre todo en facetas defensivas, pero a la vez elogió la reacción de sus jugadores porque marcarle dos goles al actual campeón de Europa "no es nada fácil".

"Nos ha faltado agresividad defensivamente para poder competir con el Madrid. Hemos recibido tres goles de los cuales alguno deberíamos haber evitado. Luego reaccionamos y no es sencillo. Creíamos que podía pasar y mejoramos el estado de ánimos. Estábamos metidos en el partido por el resultado, pero en la segunda parte encajamos muy pronto otra vez", manifestó el técnico pepinero.

"No pudimos controlar y luego llegó el cuarto. Al final juegas contra un equipo como el Real Madrid que te exige mucho. Ha sido duro porque recibir cuatro goles para un equipo como nosotros -por mucho que sea el Madrid- te hace daño. Hemos tenido cierto blandura en muchas situaciones. Nunca abandonamos y marcamos dos goles al Real Madrid, pero eso no nos ha dado para poder sacar nada. Veníamos de estar compitiendo bastante bien y ser solventes y hoy no hemos mostrado eso", añadió.

"Venimos jugando esta clase de partidos, faltan ocho jornadas y estamos a cinco puntos. Ahora tenemos que recuperar gente para ese partido del domingo. De aquí hasta el final nos va a costar mucho mantenernos, pero no lo estamos haciendo mal, tenemos que corregir y mejorar", insistió el de Bergara ante los medios.

Por último, Garitano reconoció que "cuesta mucho" intentar darle la vuelta a un equipo como el Real Madrid y que solo hicieron tres faltas en la primera parte, menos de las que realizó el rival. Además, dijo que "no" considera una falta de respeto que el Madrid haya hecho tantos cambios para visitar Butarque.

"No me ha parecido ninguna falta de respeto. Han traído lo mejor que han pensado para ganar y así ha sido. Sabíamos de la dificultad. Ya le pasó al Eibar contra un Madrid muy similar. Tienen un potencial grande y ese hambre por querer demostrar. Nosotros lo intentamos, pero tenemos que seguir mejorando para el próximo partido", zanjó.