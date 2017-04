Griezmann: "Me veo favorito para el derbi"

El jugador del Atlético de Madrid Antoine Griezmann confesó que se ve "favorito" para el derbi de este sábado, que jugarán frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu (16.15 horas), y apuntó que el objetivo de cara a lo que queda de temporada es clasificarse "directos" para la Liga de Campeones.

"Siempre confío en mi equipo y mis compañeros. Por eso me veo favorito para el derbi. Confío en mis compañeros y en el entrenador. Ojalá salgamos bien. Nos queda un día para preparar el partido y seguro que haremos todo lo posible para ganar", apuntó este jueves en un acto de la marca h&s celebrado en el Hotel NH Collection, en Madrid. "El resultado ideal es que ganemos y nos llevemos los tres puntos", añadió.

El francés no descartó llegar a los puestos de "arriba" en Liga. "El año pasado estábamos a nueve puntos del primero y a tres fechas estábamos empatados. Será difícil estar ahí arriba pero intentaremos ganar todo lo que nos queda", manifestó. "El objetivo es clasificarnos directos, ganar todos los partidos que nos quedan. Con eso estaremos más cerca de lo más alto. Aparte, si somos cuartos, tenemos las vacaciones cortadas", bromeó.

Sobre el encuentro de ida, cuando los blancos golearon al conjunto rojiblanco, confesó que fue "un partidazo del Madrid". "Nos hicieron mucho daño. Pero ahora es otra historia, llegamos bien al partido. Sabemos que va a ser difícil pero confío en mis compañeros. Llegamos más completos y nos conocemos más. Más que por los puntos, debemos ganar por la afición", dijo.

El punta galo expresó que a Gameiro "no se le ve muy bien", y no cree que vaya a jugar el sábado. "Siempre es un tío alegre y últimamente no tanto. Estará enfadado o triste por no poder entrenar. Ahí está todos los días trabajando para poder llegar al siguiente partido", manifestó.

Respecto al once que prefiere tener enfrente el sábado ante el equipo blanco, Griezmann confesó que le gustan "todos" los jugadores de ataque de Zidane. "A mí personalmente me gusta Cristiano, Benzema, Bale, Asensio, Isco, Morata, James... Cualquiera que juegue sabemos que será complicado. Tenemos el mismo respeto por uno que por otro", expresó.

Por otro lado, Griezmann reconoció estar "casi" harto de responder preguntas sobre si su futuro estará lejos del conjunto rojiblanco. "Siempre son las mismas preguntas. No sé qué decir, lo he dicho muchas veces. Siempre digo que me veo aquí y no voy a volver a contestar a esto. No es que esté harto pero casi", afirmó.

Tampoco le sentó bien la pregunta sobre el futuro de Theo y su posible relación con el Real Madrid. "Acabo de decir que no iba a hablar más de ese tema, ni mío ni de otro jugador. Ya estoy harto", repitió.

"NOSOTROS LO TENEMOS MAS DIFICIL EN CHAMPIONS" Por otro lado, el internacional francés dijo que el Atleti es el equipo que más difícil lo tiene en los cuartos de final de la 'Champions'. "Nosotros lo tenemos más difícil. Pero también el Barcelona y el Madrid tienen partidos bonitos. Todos los partidos serán bonitos de jugar. El nuestro será intenso y habrá un enorme trabajo de los dos equipos", expresó.

Además, no quiso elegir cuál de los dos equipos españoles preferiría en la final de la máxima competición continental. "Ellos tienen que pasar sus partidos, que van a ser muy difíciles. El Bayer ya sabemos el talento que tienen, es muy difícil jugar allí, y también la Juventus", dijo.

Personalmente, comentó que esta temporada, a veces, el 'Cholo' o sus compañeros le piden "no bajar tanto". "Muchas veces me piden no bajar tanto para hacer el juego de los medios. A veces me veo en las piernas que puedo hacer de todo, otras estoy más cansado. Siempre intento mejorar en goles y asistencias. Este año mi rendimiento en asistencias ha mejorado", apuntó. "Llevo el 7 porque Beckham era mi ídolo. Luego él pasó al 23, así que mi objetivo es pasar al 23 y luego, como él, al 32", concluyó.