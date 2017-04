Hérnan Pérez: "No hay que pensar tanto en Europa, sino ir paso a paso"

BARCELONA, 6 (EUORPA PRESS) El jugador del RCD Espanyol Hernán Pérez ha apuntado este jueves, tras la derrota sufrida en la jornada anterior ante el Athletic Club en San Mamés (2-0), que "no se debe pensar tanto en Europa" sino en ir partido a partido y ha añadido que el equipo está en "una muy buena línea" para intentar hacer algo bueno.

"No hay que pensar tanto en Europa sino ir paso a paso. A final de temporada ya veremos en qué posición acabábamos. Estamos en una línea muy buena", apuntó en rueda de prensa ante los medios el atacante espanyolista.

En esta misma línea, comentó que la derrota ante el Ahletic Club en San Mamés (2-0) ya quedó "atrás" y que ahora deben pensar en el partido ante el Alavés en casa. "Debemos hacernos fuertes en casa y sumar todos los puntos", recalcó.

A raíz de quedarse fuera del once inicial en Bilbao, afirmó que necesitaba descansar tras disputar los 90 minutos con Paraguay ante Brasil. "El míster me dijo que me tomara un descanso para recuperarme y ahora estoy mejor", aseguró.

"Llegué con un problema de tobillo y no me sorprendió que quedara fuera. Tengo que respetar la decisión del entrenador y sumar todos juntos. Para este sábado ya estaré recuperado", matizó al respecto.

Además, confirmó que en el equipo "hay muchas alternativas" en un plantilla donde "todos" pueden ser titulares. "No hay un once claro y hay cada posición hay varios jugadores válidos", comentó sobre el fondo de armario de la plantilla blanquiazul.