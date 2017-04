José Castro: "La confianza en Sampaoli está intacta"

El presidente del Sevilla FC, José Castro, aseguró este jueves que "la confianza en Sampaoli está intacta" y apuntó que deben "intentar recuperar la tercera plaza", aunque admitió que el equipo está atravesando "un mal momento".

"La confianza en él está intacta. Pero no es momento de pensar en el club, sino en las ocho finales que tenemos, y tiempo habrá de ver estas cuestiones. Lo necesario ahora es ganar. Es lo que requerimos. Tenemos por delante ocho partidos que no pueden estropear una gran temporada como la que llevábamos. Agrupar, unir y ayudar al grupo es necesario para ganar los partidos. Como siempre, exigiré que el entrenador esté al cien por cien aquí, a él y a todos", apuntó en rueda de prensa, mostrando la confianza del club en el técnico argentino, a pesar las mala racha de resultados.

"El equipo atraviesa un mal momento, es algo que no tendría sentido no reconocerlo. Pero confiamos en este grupo y en este entrenador. Solo podemos seguir trabajando de cara a estas ocho finales que nos quedan, intentar recuperar la tercera plaza y, si no, ser cuartos. Todos hubiéramos firmado a principios de temporada estar como actualmente estamos. A pesar de todo, hay que salir y estamos convencidos de que lo haremos, comenzando por el partido del sábado ante el Dépor", dijo sobre su próxima cita liguera, que será este sábado en el Sánchez-Pizjuán (18.30 horas).

Además, añadió que "es difícil de entender" la situación deportiva que atraviesan. "Son los mismos actores, jugadores y el mismo entrenador. Es difícil de entender y el fútbol a veces tiene estas cosas. En Gijón tuvimos ocasiones suficientes para hacer gol, pero no entró. El equipo ha bajado en sensaciones, ésa es la realidad, pero nuestro compromiso es el de seguir peleando por recobrar esos buenos momentos que tuvimos", manifestó.

"LOS QUE ANTES ERAN BUENOS NO PUEDEN SER MALOS AHORA" El directivo del conjunto hispalense negó que haya desorientación "ni en el club ni en la plantilla". "El fútbol es fútbol y a veces no se dan los resultados, pero solo cabe apretar los machos. Los que antes eran buenos no pueden ser malos ahora. Así que sólo queda trabajar, trabajar y trabajar", afirmó.

"Difícilmente se puede encontrar a un club que sea más ambicioso que éste, que ponga el dinero que tiene sobre el césped como nosotros hicimos en diciembre para traer a tres futbolistas que mejorasen la plantilla de cara a la segunda vuelta. No somos Madrid ni Barcelona, pero a este entrenador le pondremos todos los argumentos por delante posibles. Si es capaz de hacernos campeones, ya miel sobre hojuelas", añadió.

Castro dijo, en alusión a las palabras de Sampaoli sobre su futuro, que "es lógico que hable sobre ello". "Qué hay de malo en que sea un técnico con ambición, como nosotros. Pero ahora eso está en un segundo plano, nos centramos en las ocho finales que quedan por delante", expresó.

Finalmente, respecto a la secretaría técnica, afirmó que Monchi está en el 'top' de los directores deportivos. "Se hará una o dos incorporaciones, pero todo ello sin prisa pero sin pausa. Llevamos más de dos meses trabajando en este tema, y tenemos un grupo de personas en las que confiamos y que conocen perfectamente el proyecto. Estamos estudiando la fórmula, porque la persona que se va está en el top de los directores deportivos, pero es algo que no me preocupa", finalizó.