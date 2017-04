Zidane: "No sé si he sido atrevido con el once, tengo una gran plantilla"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, se mostró "contento" con el triunfo ante el Leganés (2-4) y aseguró que pese a los dos "malos minutos" donde encajaron los dos goles, han ofrecido un buen nivel para seguir en lo más alto de la tabla, además de desmentir que tenga "problemas" con James Rodríguez.

"Para mí es algo normal. Todos entrenan bien y a la hora de elegir el once tengo la posibilidad de cambiar muchos jugadores. Están ahí para eso y hasta el final de temporada va a ser así. Vamos a necesitar a todos los jugadores. Suplentes y titulares están en el mismo barco", manifestó el técnico del Real Madrid.

"Entramos muy bien al partido, marcamos tres goles, pero en dos minutos ha cambiado el partido. Ese ha sido nuestro error. Hemos fallado y claramente ha sido una falta de concentración en muy poco tiempo. Luego es verdad que controlamos mejor en la segunda parte, metimos el cuarto y nos olvidamos de esos minutos que te pueden costar caro", comentó.

"En el momento me he enfadado mucho, tengo rabia, pero no estoy preocupado por eso, solo quiero mejorar", dijo Zidane, que aseguró "una y otra vez" que no tiene problemas con James. "No he hablado con él, pero es normal que cuando uno sale del campo no esté contento. Ha jugado bien", zanjó el francés antes de asegurar que "no tiene nada contra James". "Me gustaría decir que hay algo, pero no. Estoy contento con él", sentenció.

Por último, Zidane destacó el "esfuerzo" de la segunda mitad, el "control" del partido y alabó el rendimiento de sus futbolistas, en concreto fue preguntado por la actuación de Marco Asensio, que hizo "un gran partido".