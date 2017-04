Luis Enrique: "La Liga pasa por Málaga, si no ganamos la cosa se complica"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado que sus aspiraciones a LaLiga Santander pasan por Málaga "y nada más", y es que no quiere pensar en lo que pueda pasar en el derbi madrileño sino centrarse en ganar en La Rosaleda, un feudo difícil para ellos y donde ha asegurado que, si no salen airosos, se les complicará la competición doméstica.

"La Liga pasa por Málaga y nada más. Si no obtenemos los tres puntos en Málaga la cosa se complica. Si no ganamos los tres puntos en Málaga habrá más dificultades. Los duelos entre rivales directos pueden ser determinantes pero a día de hoy la Liga pasa por Málaga", aseguró en rueda de prensa.

Así, dejó claro que no es importante que el Real Madrid-Atlético de Madrid se juegue antes, aunque sí que puedan dejarse puntos. "Independientemente de nuestro resultado, que es lo más importante, es importante que los rivales se vaya dejando puntos. Si es antes o después da lo mismo. Lo importante es que ganemos los tres puntos, si no el resto son anécdotas", apuntó.

En cuanto al derbi en sí, comentó que lo vería si la siesta se lo permitía y que lo ve igualado. "Le doy al Atlético las mismas posibilidades que al Real Madrid. Son derbis, partidos especiales, los dos necesitan los puntos. Quizá el porcentaje de campo pueda tener influencia pero estos años se ha visto que se han podido resolver a favor del visitante. Será un partido interesante", comentó sobre el derbi del Bernabéu.

Luis Enrique ve a su equipo, de todos modos, "capacitado" para ganar los partidos que quedan. "Pero también hay dos equipos capacitados. Es una trampa muy peligrosa y si miras las estadísticas es muy difícil ganar ese números de partidos en Liga. Nuestro objetivo es ganar todos los partidos, o los que sean. Va a ser difícil y tiene su dificultad, y como hay muchas cosas a distraerse nos centramos en el Málaga, para afrontar el partido al cien por cien de motivación", se sinceró.

"Es un equipo que ha cambiado de entrenador con lo que eso significa. Poco tiempo para trabajar con la plantilla, pero el último resultado en Gijón hace que hayan conquistado tres puntos muy necesarios. En esta fase, en su estadio e incluso en el Camp Nou, siempre hemos tenido problemas, tiene calidad y para nosotros va a ser una buen prueba de cara a seguir con posibilidades en LaLiga", comentó sobre el Málaga.

Además, destacó la efectividad defensiva del Málaga y, además, que lo hayan logrado con diferentes entrenadores, como Javi Gracia, Juande Ramos y ahora Míchel. "Nos ha generado problemas, está ligado con el nivel individual de sus jugadores, que son capaces de crear problemas a nivel ofensivo y defensivo. Espero solventar bien el partido", apuntó.

Por otro lado, reconoció que puede generarles problemas el hecho de que últimamente Neymar tenga que cambiar de botas durante los partidos, con el balón en juego. "No hace falta preguntarle a Neymar, son molestias en ese par de botas y un cambio de calzado. Tiene un riesgo que ya hemos comentado pero prefiero que esté un minuto fuera que 89' a disgusto. Intentaremos que no vuelva a ocurrir, pero no se las cambia porque le apetezca, ni mucho menos", manifestó.