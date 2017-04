Mel: "El Sevilla tiene plantilla y argumentos para ganarle a cualquiera"

El entrenador del Deportivo de La Coruña, Pepe Mel, ha valorado este el encuentro liguero correspondiente a la jornada 31 de la Liga Santander, que les enfrenta este sábado (18.30 horas) con el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán, recordando que no pueden "regalar nada" y menos ante un rival con "plantilla y argumentos para ganarle a cualquiera".

"Algo nos pasó en la primera parte ante el Granada para no ponerle en aprietos como hicimos en la segunda. Nuestras intenciones tienen que estar claras y demostrarlas. El futbolista es el que transmite, si no te deja frío. En el descanso, yo les dije, soy vuestro entrenador y desde fuera no me transmitís nada, estoy frío, parece que no os jugáis nada, parece que es un partido más y no lo es", afirmó Mel en rueda de prensa sobre el partido ante el Granada.

Sobre el equipo de Sampaoli, el técnico español afirma que es un equipo "muy completo" y con "mismas virtudes" a lo largo de toda la campaña a pesar del bajón de rendimiento propiciado por la eliminación del equipo hispalense en octavos de Liga de Campeones.

"Sabemos de la calidad de sus futbolistas, el estadio que aprieta, el calor que va a hacer... Cuando eres profesional, tienes que combatir contra ello y en cualquier condición dar el máximo de ti. Hemos visto dos Sevillas, va unido a la desilusión de la 'Champions', pero está entre los cuatro primeros, algo al alcance de pocos, con plantilla y argumentos para ganar a cualquiera", resaltó.

Por otro lado, de cada al duelo del sábado, Mel aseguró que puede efectuar cambios en el once y que no ha podido contar con Pedro Mosquera, como estaba en sus "planes", dado sus condiciones físicas.

"El Sevilla impone un ritmo alto desde el primer minuto, tenemos que aprender de lo pasado. La gente está algo cansada, por lo que tomaremos decisiones", explicó.

De todos modos, confirmó la recuperación y presencia de jugadores como Guilherme y Kakuta. "Las decisiones que tomemos mañana van unidas al daño que creemos que podemos hacerle al Sevilla y al desgaste físico, a los jugadores que creemos que pueden dar el cien por cien en lo físico. Es la realidad", aseveró.

Con el paso de las semanas, parece que el empujón, que el mismo entrenador madrileño admitía que propicia el cambio en el banquillo, se había diluido un tanto, dada la pobre primera mitad ante el Granada.

"Lo del Granada fue más la creencia que ganando estaba todo solucionado. Cuando te das cuenta que tienes que hacer más cosas para conseguirlo, es tarde. Muchos otros equipos nos pusieron en más apuros y los solventamos mejor. Sin menospreciar a nadie, creo que nos sentimos superiores y lo pagamos. En Primera, no puedes regalar nada", prosiguió.

Sin embargo, buscó el lado positivo. "Estamos seis pasos más adelante que cuando yo llegué, se ve mejor, pero no puedo dejar que seamos conformistas con eso, no quiero que el 'Depor' se salve por deméritos de otros. Quiero que mi equipo dé argumentos en el campo y mi trabajo es que mi equipo transmita cosas", aseveró.

En cuanto al tema de los penaltis, aspecto en el juego que le está pasando factura al equipo deportivista, con tres fallos en los últimos cuatro intentos, el técnico deportivista aseguró que el equipo seguirá "insistiendo".