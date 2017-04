Mouriño anuncia que el Celta se marcha de Vigo: "No nos vamos, nos echan y no hay retorno"

El presidente del RC Celta, Carlos Mouriño, ha anunciado que el club gallego saldrá de la ciudad de Vigo porque les "echan" al no permitirles "crecer" y adquirir en propiedad el Estadio Municipal de Balaídos, y que "no hay retorno", después de "ocho años de lucha continua sin poder avanzar ni un solo paso en nada", asegurando que trabajan en buscar una nueva ubicación tanto para el nuevo estadio como para la ciudad deportiva.

"El problema sigue sin resolverse en ocho años, ninguna solución. Lo digo sin acritud, sin amenaza, porque es el único camino que nos deja, porque tengo que explicar a la afición y a la ciudadanía que no nos vamos, que nos echan y no hay retorno. No más silencios cómplices", declaró en rueda de prensa este viernes.

En este sentido, lamentó que el alcalde de Vigo, Abel Caballero, haya rechazado sus propuestas de comprar del coliseo celeste, propiedad municipal, y que en los medios de comunicación haya hablado de una posible concesión administrativa cuando ya se había rechazado.

"La rotunda negativa a ese planteamiento se la dimos personalmente al señor alcalde, con testigos, antes de que la publicaran, argumentando por qué era inviable, dándole toda clase de motivos que hacían imposible la aceptación de la propuesta", subrayó.

"No sigamos con engaños. Mi duda es que si personalmente el Celta rechaza en una reunión esa opción, ¿por qué se presentó bastantes días después a la ciudad diciendo que había posibilidades de aceptación si ya estaba total y definitivamente rechazada por el RC Celta? ¿Manipulación? ¿Desinformación?, ¿Por qué no se dijo que ya estaba rechazada?", prosiguió.

Además, cuestionó las injerencias del primer edil en el rumbo de la entidad. "Señor alcalde, asegura que el Celta jamás saldrá de Vigo. Le recuerdo que usted es el administrador de Balaídos, pero no es el dueño del RC Celta. No seré yo quien le diga cómo tiene que llevar el Ayuntamiento, no sea usted quien me diga cómo y qué hacer con el Celta", advirtió.

"¿Por qué ese empeño en no dejar crecer al Celta? Con usted o sin usted, trataremos de que el crecimiento del Celta no lo pare nadie. Si ese crecimiento no es en Vigo con usted, ese crecimiento será fuera de Vigo sin usted", manifestó.

Para el empresario, "es lo mismo que lleva haciendo los últimos ocho años, desde que se presentó la ciudad deportiva de Valladares". "Haciendo un símil, diría que lo que ha propuesto, una vez más, es dar una patada hacia adelante, tirar balones fuera y pérdida deliberada de tiempo", continuó en sus críticas a Caballero.

Por todo ello, explicó que "el proyecto se tambalea, no tiene futuro sólido". "Trabajamos y seguimos trabajando y no conseguimos despejar el futuro, importante no sólo para el celtismo, sino para la ciudad, para Galicia. Entono mi 'mea culpa', mi equivocación. No más silencios cómplices y de esperanza", advirtió.

El problema parte de la base de que, según Mouriño, no hay "voluntad política" de vender Balaídos al club. "Claro que se puede vender Balaídos, pero hay que tener voluntad política. Es muy difícil de entender lo que está pasando con el Celta. Tomar la determinación de irnos de Vigo es porque son ocho años de lucha continua sin poder avanzar ni un solo paso en nada", indicó.

En este sentido, el mandatario celeste explicó que trabajarán en buscar un terreno fuera de la ciudad olívica donde construir tanto un nuevo estadio como una ciudad deportiva que sustituyan a Balaídos y A Madroa. "Empezamos a buscar todas las alternativas posibles fuera de la ciudad de una forma irreversible", apuntó, antes de informar de que invertirán unos 70 millones de euros.