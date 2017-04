Sampaoli: "Debemos retomar el camino que nos llevó a ser competitivos"

El entrenador del Sevilla FC, Jorge Sampaoli, ha declarado este viernes en la previa del partido de LaLiga Santander ante el Deportivo de La Coruña que su equipo debe recuperar el camino que les llevó a ser "competitivos" y que les sitúe en el lugar que les "corresponde", tras acumular cinco jornadas seguidas sin ganar.

"Lo que quiero es retomar el camino que nos llevó a ser competitivos a principio de temporada contra cualquiera y estar al lado de dos equipos que históricamente son inalcanzables. Ojalá que pongamos al Sevilla en el lugar que le corresponda", apuntó Sampaoli en rueda de prensa.

En este sentido, aseguró que su intención es retomar la mejor etapa del equipo para regresar a la senda del triunfo que les situó durante ocho meses en las primeras plazas. "El equipo debe volver a sentirse fuerte en nuestro campo y estar en los lugares de privilegios", añadió.

Para lograr ese objetivo, Sampaoli se agarra al segundo tiempo que ejecutaron en el Camp Nou en la pasada jornada, a pesar de la derrota (3-0). "En el primer tiempo no estuvimos pero en el segundo el equipo estuvo muy bien. Debemos seguir en ese camino que nos aporte protagonismo", recalcó.

"No me creo que siempre haya sido una persona de tantos halagos. Y no creo que hoy merezca ser una persona repudiada. Estamos llenos de ilusiones y por ese camino vamos. Sabemos que cuando se gana somos el rubio con ojos azules y cuando no se gana pues no", asintió sobre las críticas que pueda recibir en estos momentos.

Preguntado por la travesía que cruza el equipo, reconoció que hay un "montón de factores psicológicos" que pueden evidenciar algunos puntos negativos, como la eliminación de 'Champions'. "Aún así, aguantar mucho tiempo arriba no es fácil y la merma existe en todos los equipos", apuntó.

"Tenemos que saber que toda orientación vinculada a nuestros objetivos pasa por la fortaleza grupal. Debemos sumar puntos y saber que hay otros equipos con objetivos claros, y nosotros tenemos la obligación de estar a su altura y tener la revancha de la 'Champions'", afirmó.

Sobre su futuro, el técnico argentino insistió que tiene un contrato que le vincula con el club. "Nos juntaremos con el presidente para conocer si nos conviene a todos alargar mi compromiso con el Sevilla pero ahora solo pienso en cambiar la orientación del Sevilla", concretó al respecto.

En cuanto al estado de forma de Nasri, cuestionado en las últimas jornadas por su aportación al equipo, Sampaoli defendió a su jugador. "Está haciendo todo lo que puede por el Sevilla y a veces incluso más. Es un jugador muy determinante aunque ahora no está pasando por un buen momento futbolístico", matizó.

De la misma manera, Sampaoli destacó la figura del montenegrino Stevan Jovetic. "Llegó de la convocatoria con Montenegro de una lesión y fue muy importante desde su llegada. Tenemos que recuperar a ese futbolista que nos puede aportar la ausencia de gol que el equipo tiene", aclaró.