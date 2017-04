Zidane, sobre su continuidad: "Para nada estoy seguro, no estoy preparando nada"

El entrenador del Real Madrid, Zinédine Zidane, no ha podido asegurar su continuidad en el banquillo blanco la próxima temporada y ha afirmado que por eso no está "preparando nada" para la pretemporada, y ha indicado que se centra sólo en el derbi de este sábado ante el Atlético (16.15 horas), en el que lo pasarán "igual o peor" que en duelos anteriores.

"No, para nada -tiene seguro seguir-, por eso no estoy preparando nada -de la pretemporada-. Estoy haciendo el trabajo que me queda de esta temporada. Conozco la importancia de este club, sé lo que significa entrenar al Real Madrid, para lo bueno y lo malo. Estoy preparado para todo. No sé lo que va a pasar", declaró en la rueda de prensa previa al choque. "Soy siempre positivo, pase lo que pase. Tengo la suerte de estar aquí, hacer lo que me gusta. Aprovecho cada día, positivo hasta el final de temporada", añadió.

Sobre el duelo ante el conjunto colchonero, el técnico francés reconoció que "no va a ser un partido fácil". "Serán noventa minutos donde vamos a tener que sufrir y ya está, no va a cambiar mucho. Sabemos cómo va a ser el partido", dijo, antes de rememorar su debut ante Simeone. "Es cierto que me acuerdo de la derrota de mi primer año, pero no pienso en eso ni en la victoria de la primera vuelta", manifestó.

"Es otro partido. El Atlético está muy bien, no me espero el partido del Calderón, para nada. En la ida sufrimos a ratos, y mañana igual o peor todavía. Estamos concentrados, queremos ver un buen partido de fútbol", prosiguió.

Por todo ello, advirtió del peligro del conjunto rojiblanco. "Todos hablan de este equipo alabando que defiende muy bien. Defiende bien, pero no tiene sólo eso; a lo largo de los últimos años, desde que está Simeone, han mejorado, juegan mejor al fútbol. En el medio, los laterales, todos saben jugar al fútbol. Vamos a intentar molestar al rival", apuntó.

Además, habló del duelo galo entre Karim Benzema y Antoine Griezmann. "Espero que sea Benzema el que marque la diferencia, aunque todos los jugadores con calidad pueden marcar la diferencia", afirmó.

"Estamos aquí para intentar ganar. Estamos metidos, queremos hacer las cosas bien, estamos concentrados, y lo que hemos hecho hasta ahora no significa nada. No hemos ganado nada, la Liga está en juego y la 'Champions' está en juego", aseguró sobre el tramo final del curso.

Zidane espera también que el público madridista responda a la importancia del partido. "Es fundamental, la gente del Bernabéu va a estar con nosotros más que nunca, ellos también van a jugar el partido. Es importante para nosotros, y más en este acto final", subrayó.

"JAMES Y YO TENEMOS EL MISMO INTERES" Por otra parte, volvió a quitar hierro al enfado del colombiano James Rodríguez por su cambio en Butarque (2-4). "No es un lío, son cosas de entrenador y jugador, va a pasar siempre. James y yo tenemos el mismo interés. Se quedó ahí y ya está", explicó.

Además, rechazó la polémica por la fotografía subida por Isco Alarcón a las redes sociales, en la que aparecía junto a una bolsa de patatas fritas de 'merchandising' del FC Barcelona. "No hay polémica, está aquí, encantado. Sabemos que todo eso es parte del fútbol, pero a nosotros nos interesa sólo lo que pasa en el campo", afirmó.

Tampoco rehusó hablar de la suplencia de Alvaro Morata, y negó que sólo le dé la oportunidad en partidos de menos trascendencia. "No sé cuáles son para ti los partidos importantes. El otro día en Leganés era un partido importante y lo hizo muy bien marcando", expresó.

"LA IDEA ES LLEGAR A FINAL DE TEMPORADA A TOPE FISICAMENTE" En otro orden de cosas, el preparador blanco afirmó que todos los jugadores "son importantes, no sólo la 'BBC'", y que por ello recurrirá de todos hasta el final. "También ellos saben que somos un grupo y que todos somos importantes. A la hora de elegir es complicado. Esto será así hasta el final de esta temporada; luego, lo que va a pasar, no lo sé", señaló.

En este sentido, explicó que "la idea es llegar a final de temporada a tope físicamente". "Cuando no juega Cristiano o Gareth (Bale) es porque sabemos que tenemos muchos partidos y sé lo que los demás pueden aportar al equipo. Cada partido tiene su historia. Espero que físicamente terminemos la temporada bien", deseó.

Por último, 'Zizou' afirmó que "no hay plan" específico para el delantero portugués. "Hablamos con Cristiano y con todos. Es importante que el jugador sienta lo que estamos haciendo. Son inteligentes, saben la idea que yo tengo y vamos todos juntos hasta el final de temporada. El próximo año será otra historia, seguro", aseveró.

"En los partidos importantes siempre está ahí. Su ambición de siempre es jugar bien, pero entrena bien para eso, y está listo para la recta final. Cada partido que juega siempre quiere meter gol y ser el jugador importantes de su equipo. Es muy positiva la emergía que tiene cristiano, no sólo para él, para los demás también", continuó sobre el astro de Madeira.