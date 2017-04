Berizzo: "El partido contra el Eibar nos puede volver a instalar en la pelea con los de arriba"

El entrenador del RC Celta de Vigo, Eduardo Berizzo, ha ensalzado la trascendencia del partido que le enfrenta al Eibar este domingo (16.15 horas) porque les puede volver a meter en la pelea por entrar en competiciones europeas, y que corresponde a la jornada 31 de Laliga Santander, que se disputará este domingo en Balaídos.

Berizzo comentó en rueda de prensa que su equipo no especula, por lo que la idea es "salir a ganar" y jugar el fútbol que han demostrado saber hacer. "Perder en Valencia claro que nos quita puntos, pero ya perdió el Athletic ayer y entonces eso te impulsa a recortar distancias. Siempre encuentras un motivo para remontar, lo que no podemos hacer es bajar los brazos, seguir peleando por la matemática, porque podemos alcanzarlos, y que mañana nos enfrentemos a un rival directo lo pone de manifiesto", añadió.

El preparador argentino también habló sobre lo que les puede deparar el partido de este domingo. "Nos vamos a enfrentar a un rival muy duro, muy sólido, creo que su temporada así lo explica. Son un equipo muy difícil, con una fisionomía de equipo, con un entrenador con unas ideas clarísimas. Ha logrado un rendimiento altísimo de todos sus futbolistas, son un equipo conjuntado, que sabe a lo que juega y comete muy pocos errores", expresó.

Por ello, explicó que la "paciencia" y la "justeza en el pase" serán trascendentales, al igual que no cometer pérdidas ni exponerse "a nada que tenga que ver con contras o centros con atacantes peligrosos". "Es un rival que hay que ir erosionando con paciencia y perseverancia", ensalzó antes de añadir que, ese es el motivo por el que dará descanso a ciertos jugadores como Jonny o Wass, entre otros.

"El Eibar ha dejado de jugar a la contra, ataca mucho mejor de lo que la simple vista deduce. Es un equipo que construye con sus centrales y mediocentros el juego, y sus bandas hacen asociaciones con mucha profundidad y peligrosidad en el centro posterior. A veces espera, y a veces asume el control del juego y lo hace realmente muy bien", interpretó el técnico.

"El de mañana será un partido de mucho desgaste, el rendimiento físico juega un papel muy importante, el equipo que sostenga el ritmo de juego, se impondrá al otro y esa es nuestra idea de refrescar el equipo", contó justo después de admitir que los jugadores lesionados como Marcelo Díaz o John Guidetti no estarán disponibles para el partido porque sería "un riesgo".

Sobre la derrota de la pasada jornada contra el Valencia (3-2) en Mestalla, el 'Toto' Berizzo reconoció que no tuvieron "esa agresividad basada en la frescura para robar". Esa presión a los centrales y mediocentros que sí demostraron en el partido contra Las Palmas, no llegó a todo su potencial. "La presión necesita de una agresividad física que el otro día no tuvimos en Valencia. Por eso, también la idea es refrescar y que no toda la carga descanse en los hombros de Wass, Radoja, Pablo y toda la gente del medio", concluyó.