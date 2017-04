Luis Enrique: "La Liga se pone un poco más complicada"

El técnico del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, reconoció que LaLiga Santander se puso "un poco más complicada" este sábado después de caer ante el Málaga y desaprovechar además el empate del Real Madrid contra el Atlético, en un duelo en el que merecieron más aunque no supieron materializar las ocasiones.

"Hemos hecho un buen partido. La verdad es que no tengo nada que reprochar a mis jugadores. Nos ha costado de inicio, con un equipo muy replegado en su campo y fresco. La primera parte es difícil generar ocasiones y la única aparición que tienen en un error nuestro al tirar el fuera de juego nos hacen el gol. A partir de ahí se hace más cuesta arriba y cuesta más", indicó en declaraciones a Movistar Plus tras el duelo en La Rosaleda.

"En la segunda mitad hemos sido superiores y hemos generado ocasiones para marcar y al final con nosotros a la desesperada y con uno menos hacen el segundo. No es el guion que esperábamos. Hemos merecido más, nos ha costado mucho generar y no hemos estado acertados. LaLiga se pone un poco más complicada pero quedan muchos partidos y hay que pelearla", añadió.

Con el próximo duelo ante la Real Sociedad, Luis Enrique no quiso hablar aún del Clásico de dentro de dos semanas. "Si no ganas a la Real no vale de nada. Está bien el colorido del Clásico, más allá de la clasificación, pero la liga pasa por ganar todos los puntos anteriores. Hoy hemos tenido una gran oportunidad que una serie de circunstancias ha hecho que no podamos aprovechar", afirmó.

El técnico culé fue preguntado por la expulsión de Neymar por doble amarilla. "La interpretación de las amarillas es muy especial. Tenemos que tener mucho cuidado en algunos partidos porque ha habido muchas entradas feas por detrás que merecían tarjeta y hay otras como atarse las botas que no creo que sea demasiado violento", indicó.