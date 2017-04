Sergio Ramos: "Los mejores del Atleti han sido Godic, Savic y Oblak"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, lamentó el empate obtenido en el derbi ante el Atlético (1-1) en la jornada 31 de Liga y aseguró que los mejores del conjunto colchonero fueron "Godín, Savic y Oblak", los dos centrales y el portero.

"Estamos un poco decepcionados porque se nos escapan dos puntos. No achicamos y dejamos espacios en esa jugada", resumió Ramos sobre el gol de Griezmann. "No sufrimos juntos al final y nos jode porque por un poco no hemos sumado los tres puntos", añadió el andaluz en zona mixta.

"Creo que por encima de todo los mejores del Atlético han sido Godín, Savic y Oblak. Han tenido intervenciones puntuales que hubiesen marcado la diferencia en el marcador. Hemos hecho cosas muy buenas para aumentar el marcador, pero el fútbol tiene eso. Ellos también han sabido defender muy bien y han aprovechado bien la ocasión que han tenido", espetó.

Por último, el de Camas fue preguntado por el futuro de Zinédine Zidane después de que este viernes dejase en el aire su continuidad la próxima temporada. "La realidad es que el equipo está muy contento con el manejo del barco -que no es poco-. Al final de temporada se verá lo que decide, el fútbol lo marcan los resultados y no soy yo el más idóneo pero a mí personalmente me gusta", finalizó.