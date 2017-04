Simeone: "Nos quedamos con la sensación de haber podido ganar"

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, aseguró que terminaron el derbi con la sensación de "haber podido ganar" tras un buen "final de partido" que quedó resuelto con el empate de Antoine Griezmann (1-1), un jugador cuyo crecimiento le "pone contento".

"No vi al equipo cansado. Físicamente se vio un equipo tremendo. En la primera parte estuvimos algo imprecisos, fruto de nuestro juego veloz, pero tampoco es fácil esta faceta. Vi colaboración en mi equipo, un trabajo grande y logramos combinaciones y ocasiones de Torres y Griezmann", resumió el técnico colchonero.

"Es cierto que su gol nos golpeó porque ellos no habían tenido situaciones importantes de gol. Sin embargo marcaron al inicio del segundo tiempo. Por ahí sufrimos hasta el minuto 20-25 de la segunda parte. Luego llegaron los cambios y nos vinieron muy bien. Liberamos a Correa cuando salió Fernando y se empató a cinco del final. Yo sentía que al final estábamos más cerca de la victoria", valoró.

Preguntado en este sentido, el argentino dijo que el cambio de Correa fue "instinto". "Es lo que creo que el equipo necesita. Fernando (Torres) hizo trabajo fantástico, pero entendía que el partido necesitaba un paso más con la agilidad de Correa. Además, se conectó bien con Griezmann. Está claro que cada vez que hacemos un cambio estamos expuestos a críticas y halagos".

Además, tras sus elogios a Griezmann, el 'Cholo' dijo que "no sabe dónde se va a ir". "¿Se va? No sé dónde. A veces las palabras no alcanzan para definir a un jugador que tiene ilusión. Es un jugador que trabaja, corre, hace veces de centrocampista, juega profundo y todo esto me emociona de un futbolista", indicó.

"Y más con los que tienen talento. Cuando un jugador talentoso se entrega como Griezmman el placer es doble. Discutía con un montón de gente cuando llegó y me lo situaban para jugar en banda. Yo decía lo contrario. Tiene precisión, 'timing', cabecea bien, todo eso a él le ha costado. Los primeros cuatro meses le costó mucho, pero ahora me pone contento lo que le está pasando", añadió sobre el '7' colchonero.

"El hizo un partido enorme, pero al mismo nivel que Savic, Godín, Filipe Luis o Gabi. Está claro que por eso sacamos un resultado bueno, pero también nos quedamos con la sensación de haber podido ganar el partido", manifestó Simeone ante los medios, asegurando que el cambio de Giménez fue para buscar el gol a "pelota parada" y no para cerrarse y conservar el punto.

Por último, el preparador de los rojiblancos valoró al Leicester, su rival en cuartos de la 'Champions'. "Lo analizamos en consecuencia de ser el campeón de la Liga inglesa. Las dificultades que tuvo le han hecho rebelarse. Es otro equipo diferente al que se dio en el sorteo. Sabemos que será un partido complicado. Es un equipo fuerte y similar a nosotros", finalizó.