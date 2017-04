Voro: "Estamos vivos y vamos a mantener esa línea el resto de temporada"

El entrenador del Valencia, Salvador González 'Voro', ha asegurado que su equipo está "vivo", tras el triunfo ante el Celta de Vigo (3-2), y que peleará hasta final de temporada para mantener la línea que mostraron ante rivales como RCD Espanyol y Villarreal, antes de visitar el Nuevo Los Cármenes para medir fuerzas con el Granada (12.00 horas) en un duelo perteneciente a la trigésima primera jornada de LaLiga Santander.

"El triunfo ante el Celta significa que el equipo ante la adversidad ha sabido superar los obstáculos, después de partidos contra Atlético de Madrid, Sporting y Barcelona, donde sumamos un punto, luego hemos sabido ganar partidos. Son tres puntos que nos dan un salto en la clasificación importante en cuanto a confianza. Nos han dado mucha vida, igual que cuando ganamos a Espanyol, Villarreal, tropezamos ante el Eibar y el equipo se recuperó. Estamos vivos y vamos a mantener esa línea el resto de temporada", señaló en la rueda de prensa previa al partido.

El Valencia acude con cinco bajas y consciente de que "la gente que va a salir lo va a dar todo" para continuar "con la ilusión de seguir sumando puntos" ante un Granada con un día más de descanso, ya que jugó el miércoles. "El camino que nos hemos marcado es partido a partido y el siguiente es este, Granada, y vamos a intentar ganarlo", apuntó.

"Hemos mejorado en casa, era fundamental. Los números en diciembre no eran buenos. Tiene su dificultad, hemos ido a campos complicados. Atlético de Madrid, FC Barcelona, Las Palmas cuando estaba en un buen momento... deberíamos mejorar en ese aspecto pero sabemos la dificultad. Tenemos mañana una oportunidad para poder ganar. Los números son los que son, nuestro objetivo es ganar los máximos partidos posibles para el bien del equipo y del club. El objetivo es que el equipo quede lo más arriba posible", manifestó el preparador 'che'.

Cuestionado por su renovación, Voro se mostró "tranquilo" y cree que el club tomará una decisión "en el momento oportuno". "Lo que tenga que venir, vendrá. No me preocupa, me preocupa el partido siguiente. Es cansino. No hay debate", dijo. "El club no me ha dicho nada. Yo no puedo valorar las interpretaciones", continuó.

"Está mejorando, tiene cualidades y las puede desarrollar y potenciar en el terreno de juego y, con cuanto más adversidades, mejor. Si las supera, tiene cualidades. Está en crecimiento, pero se está viendo que crece mucho. Es inteligente y sabe interpretar bien las acciones, es un jugador muy completo con toda la ilusión del mundo. Esperemos que no tenga techo", resaltó sobre el canterano Carlos Soler, autor del gol de la victoria ante el RC Celta de Vigo (3-2).

Además, puso en valor el rendimiento de Antonio Latorre 'Lato', que ayudó a la victoria ante el cuadro celeste con una asistencia y con la "frescura" que aportó. "Trabaja fenomenal en los entrenamientos, da buen rendimiento. Es joven y todo tiene su 'timing'. Cuento con él porque nos da el rendimiento, pero tenemos opciones que nos dan otras cosas. Vamos a seguirle mirando, darle todo porque es lo mejor para el equipo y para que siga mejorando", señaló.

"Estamos jugando con pequeñas variaciones indicadas por características de los futbolistas. Sabemos el partido que nos vamos a encontrar con un equipo que tiene buen rendimiento en casa. Un equipo que se juega una de sus últimas bazas de poder salvarse. Vamos con bajas y menos tiempo de recuperación, intentaremos ganar el partido y dar todo lo que podemos", aclaró, al tiempo que espera que no le piten más penaltis porque son circunstancias que están sucediendo "en exceso".

El técnico valencianista no podrá contar con Nani, que lleva dos entrenamientos "de poca carga" y espera tenerle disponible para la próxima semana. Por su parte, los problemas físicos de Enzo son "molestias y cansancio", unido al partido que disputó con Argentina ante Bolivia (2-0) a una altura considerable, por lo que "no está en condiciones óptimas de competir".

"El director general, el primer día que vino a Paterna, estuvo conociendo a futbolistas en el vestuario y con un pequeño mensaje en cuanto al objetivo que tenemos en mente. Los futbolistas notan que estamos en un estado de exigencia. Hemos pasado momentos complicadísimos esta temporada. Tenemos que aprender de dónde venimos para alejarnos de esas situaciones y para evitar eso, lo único es rendir, ser profesionales. Los objetivos de Europa son complicadísimos. Tenemos que marcarnos metas cortas, partido a partido, para seguir una línea ascendente", sentenció con respecto a Mateu Alemany.