(Crónica) El Eibar corona puesto europeo y Osasuna complica la vida al Leganés

EL Eibar tumbó al Celta (0-2) a domicilio y se mete de lleno en la lucha por la Europa League, mientras que la UD Las Palmas goleó a un Betis que no consigue despejar definitivamente los fantasmas del descenso, y Osasuna logró su tercera victoria de la temporada, segunda consecutiva, frente a un poco acertado Leganés en la jornada 31 de LaLiga Santander.

En Balaídos, el conjunto armero derrotó a un Celta (0-2) con muchas rotaciones de cara al enfrentamiento de Europa League ante el Genk. Este resultado permite coronar Europa a los de José Luis Mendilibar, invictos en los últimos cuatro partidos, y que alcanzan la sexta plaza tras la derrota el viernes del Athletic, mientras que deja a los celestes lejos de la zona noble de la tabla.

Los goles de Kike García y Pedro León dieron la victoria al conjunto vasco en un encuentro con poco fútbol y en el que a pesar de ser visitantes se mostraron superiores a los del 'Toto' Berizzo. El Celta solo acumula dos victorias frente al equipo armero en sus 12 últimos enfrentamientos ligueros (2V, 2E, 8D).

El partido comenzó con poco fútbol ofensivo y poca actividad en las dos áreas. Pero los de Mendilibar, aprovecharon una de sus primeras ocasiones para hacer el primero que convirtió Kike García tras una gran jugada de Sergi Enrich. Para ahondar más en la herida 'celtiña' Giusseppe Rossi se tuvo que marchar a la media hora de juego por una lesión en su rodilla.

Tras el paso por vestuarios, dominio del Eibar y gol en los primeros minutos. Esta vez anotaba Pedro León, que recibió el balón en el borde del área grande y tras un gran disparo subía el 0-2 en el luminoso y dejaba en la lona, completamente KO al Celta.

LAS PALMAS GOLEA AL BETIS Las Palmas venció al Betis (4-1) en un partido que dominó de principio a fin. La victoria deja al conjunto amarillo con 38 puntos en la zona tranquila de tabla aunque muy lejos de los puestos europeos. Pese a no tener el objetivo continental ya en mente, los de Quique Setién se dieron al menos una alegría después de semanas complicadas.

Por su parte, el Betis que acumula tres derrotas consecutivas se queda nueve puntos por encima de la zona de peligro. Los de Víctor Sánchez del Amo solo han ganado uno de sus últimos seis encuentros en LaLiga Santander. Desde el comienzo del encuentro se vio a una UD Las Palmas muy cómoda en el terreno de juego, con el dominio del balón y llevando mucho peligro a la portería defendida por Antonio Adán.

Aunque hubo que esperar hasta el minuto 44 para ver el primer gol. Tras el descanso la superioridad del conjunto canario se hizo patente con los goles Boateng, Viera y Jesé, quien volvió a entrar desde el banquillo, que defenestraron a los verdiblancos pese a que maquillaron el marcador en el 88' con un gol de Rafa Navarro.

OSASUNA CONSIGUE SU SEGUNDA VICTORIA CONSECUTIVA Además, Osasuna ganó a un Leganés (2-1) con poco acierto de cara al gol, en un duelo que mejora tímidamente la posición rojilla de colista y que lastra las aspiraciones pepineras de salvar la categoría. El Lega tendrá un ojo en el duelo del Sporting este lunes en Anoeta, con los asturianos pudiendo colocarse a dos puntos de los del sur de Madrid, que marcan la salvación.

El partido arrancó con el dominio del Leganés, que se adelantó con un gol del central griego Siovas pero que tras un penalti cometido por Tito sobre Sergio León, y transformado por el delantero andaluz, vio como se igualó el marcador. Pese al buen juego pepinero los primeros 45 minutos acabaron en tablas.

Tras la visita a las casetas, el encuentro no parecía haber cambiado, el Leganés tenía las mejores ocasiones pero no conseguía concretar. Esta falta de efectividad no la tuvo Osasuna que sí aprovechó una de las pocas ocasiones de las que dispuso para hacer el 2-1 definitivo gracias a otra diana, espectacular, de Sergio León.