Kroos, sobre el Real Madrid-Bayern: "Esta eliminatoria podría ser la final de la 'Champions'"

El centrocampista del Real Madrid Toni Kroos ha señalado que la eliminatoria que enfrentará al conjunto blanco y el Bayern de Múnich en los cuartos de final de la Liga de Campeones, que empieza este miércoles, "podría ser la final de la Champions", y se ha mostrado convencido de que se verán dos partidos "fantásticos".

"Todos estamos esperando con ganas estos partidos. Tantos mis compañeros de Múnich como yo. Estoy seguro de que serán dos partidos fantásticos. Esta eliminatoria podría ser fácilmente la final de la 'Champions'", explicó a medios oficiales de la UEFA.

El alemán aseguró que ha crecido como futbolista en el periodo que llevan jugando para el Real Madrid por lo que afirma que fichar por el equipo merengue en 2014 "fue una decisión acertada" ya que le ha "ayudado a progresar".

"Siempre he disfrutado comenzando nuevos retos. Después de cuatro o cinco años en Múnich el gran reto fue venir al Real Madrid. Desde un nivel profesional y también en términos del entorno, porque la exigencia también es extremadamente alta aquí. Llevaré tres años en Madrid al acabar la temporada y puedo decir que fue una decisión acertada. Me ha ayudado a progresar", comentó.

Sin embargo, reconoció que sigue vinculado emocionalmente al Bayern. "Es un equipo en el que jugué mucho tiempo. Conozco a sus jugadores mejor que a los de ningún otro equipo. Así que será una eliminatoria especial, pero no siento ninguna excitación. Siempre intento estar al día de cómo le va al Bayern. Aunque es difícil, porque tenemos muchos partidos y se me hace complicado ver sus encuentros. Pero sigue habiendo muchos jugadores con los que jugué", subrayó.

Kroos también habló de la importancia que ha tenido la llegada de Zinédine Zidane al vestuario del Real Madrid, además de la influencia que ha tenido el técnico madridista en su desarrollo como futbolista y en el del equipo.

"Estoy muy, muy, cómodo con él. Los entrenadores son siempre importantes para los jugadores. Ha tenido un gran impacto aquí. Cuando llegó al equipo trajo un ambiente muy positivo y estableció una nueva dirección. Ahora jugamos un fútbol mejor que el anterior y eso fue recompensado con la 'Champions' del año pasado. Esta temporada estamos en una buena posición en dos competiciones y él también es el responsable. Disfruto trabajando con él porque tenemos una buena relación. Pensamos igual en términos de juego y me hace sentir que soy importante para él", explicó.

"Con las cualidades que tiene puede dar muchos consejos útiles sobre soluciones a situaciones concretas, ideas para superar situaciones difíciles durante los partidos. Siempre está preparado para darte buenos consejos y ayudarte. Fue uno de los mejores jugadores de la historia y lo que tiene que decir siempre merece la pena escucharlo", señaló.

El centrocampista blanco confesó que la presión que hay en el Bayern de Múnich y en el Real Madrid es muy parecida, porque se espera que ganen "casi todos los partidos y cada competición en la que participas" cada vez que "algo va mal causa mayor revuelo aquí que en Múnich".

"En el Bayern tienes la misma presión, se espera que ganes casi todos los partidos y cada competición en la que participas. Y eso es igual en Madrid. Pero cada vez que algo va mal, quizá porque el resto de equipos tienen más nivel, causa mayor revuelo aquí que en Múnich. Ves que hay más preocupación por el equipo, que la gente está más cerca de ti. Mi actitud conecta con la del club, porque quiero ganarlo todo. Y ese deseo es mayor que la presión que un jugador puede poner sobre sí mismo. Eso ha funcionado a lo largo de los años porque he sido capaz de ganar títulos en este camino", añadió.

Además, el alemán explicó que la Liga de Campeones es el título más codiciado porque "los mejores clubes europeos se dan cita en la competición" y "Europa es el continente en el que mejor fútbol se juega", aunque explicó que revalidarlo no es un incentivo, ya que esta competición "siempre es especial".

"Es el trofeo más duro de ganar a nivel de clubes porque Europa es el continente en el que mejor fútbol se juega. Los mejores clubes europeos se dan cita en la competición y para mí son los mejores equipos del mundo. Crucemos los dedos para ver si podemos ganar otra vez esta temporada", declaró.

"Esta competición siempre es especial después de todo, y el incentivo siempre está ahí. Cuando juegas partidos como este contra el Bayern no necesitas ninguna motivación extra, así que el hecho de defender el título no es tan especial. Como he dicho antes, tenemos que intentar ganar cada competición en la que estamos. Y nos enfrentamos a un gran equipo en los cuartos de final", confesó El germano también tuvo unas palabras sobre sus excompañeros de equipo. "Tengo más relación con los que juego en la selección, como Manu (Neuer) o Thomas (Müller). Son con los que más contacto mantengo", aseguró.