Luis Suárez a Sandro: "No olvides quién te ha dado de comer"

Sandro Ramírez fue el mejor del Málaga este 8 de abril de 2017 y complicó la Liga a su exequipo haciendo el 1-0 y siendo un dolor de cabeza para Mascherano y Umtiti (El Barça la 'caga' en Málaga (2-0) y se queda a tres puntos del Real Madrid).

Al final de la primera parte, Luis Suárez se acercó al excanterano del Barcelona y le habló al oído. Según El Chiringuito, el uruguayo intentó amedrentarle:

"Nunca olvides quién te ha dado de comer".

A lo que el canario respondió: "Yo como del Málaga".

A Luis Suárez no le habría sentado bien que Sandro hubiera celebrado el gol, algo que no hizo Munir, otro ex del Barcelona, cuando marcó con el Valencia:

"No lo he celebrado tanto como ha podido parecer. Le estoy agradecido al Barcelona por todo lo que me ha dado, pero ahora yo me debo al Málaga. Si alguien se ofendió, pido disculpas. A lo mejor la gente ha pensado que lo he celebrado más de lo que debía. Yo creo que no ha sido así".

El gol de Sandro fue una losa para el Barcelona, que terminó perdiendo en La Rosaleda por 2-0 tras el último tanto de Jony: