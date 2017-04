Allegri: "El Barça tiene puntos débiles que debemos aprovechar"

El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, ha asegurado este lunes que el FC Barcelona, rival en los cuartos de final de la Liga de Campeones, tiene "puntos débiles", como el hecho de dejar espacios libres a la espalda de la defensa, que deberán aprovechar para estar en semifinales, y ha añadido que respecto a la final perdida en Berlín en 2015 su equipo ha ganado en autoestima.

"Mañana será un gran partido y debemos tener equilibrio. Lo primero es no encajar en casa, tenemos que jugar para marcar. El Barça tiene grandes cualidades ofensivas pero tiene algún punto débil y debemos aprovecharlo. Es la única manera de poder seguir adelante. No podemos salir pensando en el 0-0 porque será imposible", comentó en rueda de prensa.

Unos puntos débiles que pasan por el juego ofensivo del Barça. "Te dejan espacios. Pero cuando tiene la posesión es muy peligroso. Habrá que estar concentrado en el partido durante los 95 minutos. No sé la formación de Luis Enrique, pero tienen una forma de jugar que espacios te los concede y debemos ser buenos para aprovecharlos", recalcó en este sentido.

Así, Allegri comentó que no renunciará a nada. "No digo el equipo titular, pero no veo por qué renunciar a nada. Tenemos que jugar consistentes pero con la convicción de poder ganar a un gran rival. El Barça tiene delante al tridente, pero nosotros tenemos un equipo muy fuerte que ha cambiado y ha crecido mucho la autoestima en 'Champions'", celebró.

"Aunque el Barça perdiera contra el Málaga, mañana será el verdadero Barcelona. Pero debemos tener claro que podemos ganar al Barça, porque si no saldremos ya derrotados. Tenemos que pensar en jugar bien mañana y después ya penaremos en la vuelta. Habrá que ser buenos, jugar con seriedad y gran técnica. A parte de equilibrio en el campo", argumentó sobre cómo afrontar el partido.

Por otro lado, preguntado por el atacante Paulo Dybala, celebró su rápida mejora desde su llegada a Turín el año pasado. "Paulo ha hecho unos pasos agigantados desde el año pasado, ha crecido mucho y con Neymar podrían ser los dos mejores en el futuro inmediato", comentó.