Anil Murthy: "Nuestro objetivo es mejorar el club en muchos aspectos y acabar la temporada que viene arriba"

El singapurense Anil Murthy, que será presidente del Valencia CF a partir del próximo 1 de julio, afirmó este lunes en el anuncio de su futuro cargo que su "objetivo" es "mejorar el club en muchos aspectos y acabar la temporada que viene arriba", y se mostró "optimista" por tener "una base institucional y financiera fuerte".

"Hace seis meses que estoy aquí. Para mí es un gran honor y un orgullo ser nombrado presidente a partir del 1 de julio. Nuestro objetivo es mejorar el club en muchos aspectos. Todo con un objetivo, que es ganar y acabar la temporada que viene arriba. También la siguiente y la de después. Es necesaria la estabilidad deportiva con rendimiento alto y consistente. Es un gran reto, pero soy optimista", apuntó en sala de prensa tras la intervención de la aún presidenta 'che', Layhoon Chan.

El singapurense presentó las líneas generales de su proyecto para la temporada que viene. "Hoy tenemos una base institucional y financiera fuerte. Sin esta base no podríamos progresar. En segundo lugar, todos sabemos que el club ha fichado a dos grandes profesionales, Mateu Alemany, director general, y Ramos, director deportivo. Los dos han empezado un duro trabajo para preparar la temporada que viene", expresó.

"Mis compañeros dentro del club tienen ganas de ver mejorar las cosas. Ellos me conocen y saben lo que pido de ellos: compromiso. Saben que estoy muy activo para acompañarles en su trabajo. Vamos a repensar el papel de la Fundación. Voy a implicarme en que tenga una función cada vez más importante", añadió.

"Vengo con experiencia en gestión grupal. No soy un profesional del fútbol, pero en un equipo necesitamos personas diferentes. Yo vengo como responsable de la gestión grupal y Mateu Alemany como profesional. Trabajamos y hablamos todos los días", prosiguió.

Además, agradeció a Layhoon Chan y a su directiva el "trabajo invisible" que han hecho para reforzar "las bases del club". "El problema es que todo este trabajo de fortalecer las bases del club es invisible para la afición, pero es un trabajo muy duro. Gracias a Layhoon tenemos una base muy fuerte. Tengo la suerte de llegar tras este trabajo", confesó.

"ME IMPONGO LA EXIGENCIA Y SE LA VOY A IMPONER A TODAS LAS PERSONAS DEL CLUB" "La exigencia debe ser máxima. Yo me la impongo y la voy a imponer a todas las personas del club. La afición tiene derecho a sentirse igual de decepcionada que nosotros cuando las cosas van mal. Nuestra obligación es devolver al club a los puestos de arriba, donde debemos mantenerlo todos los años", afirmó. Además, descartó la posibilidad de que se venda el club. "¿Vender el club? Ni por dos millones ni por mil millones", añadió.

El futuro presidente admitió que la decisión estaba tomada "desde hace unos meses", pero cree que eso no está en contradicción con lo que decía Layhoon Chan cuando aseguraba que no se planteaba dimitir. "Layhoon dijo lo tenía planeado desde hace unos meses, así que no hay contradicción. Después de enero lo planificamos", apuntó.

Por otro lado, Murthy no cree que este relevo signifique el fracaso del proyecto de Meriton. "En absoluto. Las grandes empresas deben siempre planificar los cambios. Si no, ¿cómo podemos afrontar lo que existe hoy en el mundo? Si saben planificar, tienen éxito; si esperan un fracaso antes de hacer cambios, no tienen éxito", dijo.

NO SE PRONUNCIA SOBRE EL FUTURO DE VORO Por otra parte, no quiso valorar si Salvador González 'Voro' continuará al frente del banquillo la próxima temporada. "Comprendo que es un tema importante, pero como el propio Voro ha dicho muchas veces, el momento para tomar decisiones sobre esto no ha llegado todavía. Por supuesto, el club está trabajando en la temporada que viene, pero aún no es el momento para tratar este tema", dijo.

Sobre la multa de más de 20 millones de euros de la Unión Europea ha impuesto al club valencianista, afirmó que aún no tiene noticias de ella. "Esperamos las noticias y progresamos en este trabajo. Cuando tenga novedades las voy a compartir", apuntó.

Finalmente, expresó que tiene "un importante reto", que es "devolver a la afición a Mestalla y volver a llenar el estadio". "Hay que volver a crear la conexión entre el equipo y la afición. Eso nos dará un plus importante. Quiero ver a los aficionados en un Mestalla lleno", concluyó.