Dani Alves: "Ya no me sentía tan cómodo en el Barça, me apuntaban a mí"

El jugador de la Juventus Dani Alves ha asegurado este lunes, en la previa del partido de ida entre la 'Vecchia Signora' y el FC Barcelona, que no se sentía "tan cómodo" en el Barça al sentirse siempre señalado en cuanto a posibles ventas y que por ello tomó la decisión de no renovar y de cambiar de aires, lo que ahora le lleva a medirse por primera vez con su exequipo.

"Es diferente, y al mismo tiempo un desafío. Fue raro al principio, pero los desafíos siempre me han motivado, y por eso tomé la decisión de dar ese paso al frente. Debo decir también que ya no me sentía tan cómodo en el Barça. Las cosas a nivel de club ya no eran lo mismo", apuntó en declaraciones a 'fifa.com' recogidas por Europa Press.

Además, lamentó el hecho de sentirse siempre en la rampa de salida del club, aunque al final tuvo una oferta de renovación sobre la mesa que optó por rechazar. "Pasaba el tiempo y siempre me apuntaban a mí: 'Dani es el que tiene que salir', decían. Así que me cansé un poco. Decidí tomar otros rumbos y tratar de ser feliz en otro lado", se sinceró el lateral brasileño.

Ello no quita que fuera feliz en Barcelona y que ahora le sea raro jugar contra sus excompañeros. "¡Claro! Fue mucho tiempo defendiendo los mismos colores y con los mismos compañeros. Es raro, pero el fútbol es así. Yo soy una persona muy inquieta y vivir nuevas experiencias es lo que más me apasiona. En este momento me está tocando precisamente eso en la Juve", aseguró.

Bromista como pocos, aseguró que en Barcelona le echan de menos. "¡Seguro ellos me echan de menos! Pienso que me apreciaban, no sólo como profesional sino como alguien que hacía que el ambiente fuera agradable, que cada juego fuera una cosa diferente, con un baile nuevo, música nueva. Ponía alegría en el vestuario. He hablado con ellos y me dicen que extrañan más esa parte mía que cualquier otra cosa; mi alegría, mi forma de ser. Dicen que no hay nadie igual", añadió entre risas.

En la Juventus se ha topado con un vestuario bien distinto al que dejó atrás en el Camp Nou. "Es uno de los retos a los que me he enfrentado. Soy una persona que no puede vivir sin esa alegría, sin ese ambiente. Creo mucho en la energía, siento que el trabajo dentro del campo es un reflejo de cómo es uno fuera. He tenido esa dificultad. En Italia los compañeros son un poco serios", reconoció.

"Tienen caras que no expresan mucho. ¡Yo soy lo contrario! Yo soy feliz, divertido, me gusta crear ambiente... Me siento un poco limitado en ese aspecto y eso hace que sienta que falta algo (risas). Pero, como dije, es un desafío y creo que puedo aportar mucho para la Juve. ¡Espero que se acostumbren, y si no, intentaré adaptarme yo!", aseguró al respecto.

Por otro lado, celebró haber tenido la oportunidad de trabajar junto a Gigi Buffon, Giorgio Chiellini y Leonardo Bonucci, tres "históricos del fútbol". "Excelentes defensores, como debe ser, porque el campeonato italiano exige bastante en ese aspecto. Incluso jugando en una posición más avanzada como la mía se necesita mucho trabajo, mucha competitividad y defender bien. Ese ha sido el paso que me ha tocado dar en estos meses que llevo en mi nuevo club", argumentó.