El Juventus Stadium acogerá los reencuentros Suárez-Chiellni y Dani Alves-FC Barcelona

El partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones entre la Juventus y el FC Barcelona conllevará varios duelos sentimentales o polémicos como el del brasileño Dani Alves, que se medirá a sus excompañeros tras su sonada salida del club azulgrana el pasado verano, o el que vivirán Luis Suárez y Giorgio Chiellini tras el mordisco del uruguayo en el Mundial de Brasil.

Dani Alves fue un fijo en los onces iniciales del FC Barcelona desde su llegada, en verano de 2008, procedente del Sevilla FC, hasta su salida, a finales de la temporada pasada. Ocho temporadas que le valieron para convertirse en el segundo jugador extranjero con más partidos disputados como blaugrana, hasta 391 oficiales, sólo superado por Leo Messi.

En estos encuentros, con 48 partidos de media por temporada, marcó 21 goles gracias a sus llegadas desde atrás y, como lateral reconvertido en extremo gracias al enfoque ofensivo del 'AND' Barça, repartió un total de 102 asistencias de gol a sus compañeros.

De todos modos, el pasado verano acabó contrato y no hubo manera de llegar a un acuerdo para su renovación, por lo que el jugador se fue libre y no sin polémica. "Tomé la decisión de dar ese paso al frente. Debo decir también que ya no me sentía tan cómodo en el Barça. Las cosas a nivel de club ya no eran lo mismo", apuntó este lunes en declaraciones a 'fifa.com' recogidas por Europa Press.

Cansado de estar en el ojo de la polémica, de intuir que no se contaba con él, decidió irse y ahora es un fijo en la Juventus. Mientras, el Barça, se ha tenido que reciclar al centrocampista Sergi Roberto como lateral diestro dado que Aleix Vidal, fichado para ocupar el lugar de Dani Alves, no ha contado apenas para Luis Enrique Martínez cuando ha estado disponible.

A falta de ver el recibimiento que tendrá en el Camp Nou en la vuelta, presumiblemente cálido, este será el primer partido contra quienes fueran sus compañeros. En sus ocho años, más allá de ser indiscutible y jugar 391 partidos, consiguió 23 títulos --6 Ligas, 3 'Champions', 4 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa, 4 Supercopas de España y 3 Mundiales de Clubes--.

Por otro lado, este duelo en el Juventus Stadium también servirá para, si Luis Enrique y Allegri así lo creen necesario, volver a juntar en un duelo de alto nivel a Giorgio Chiellini y a Luis Suárez desde el mordisco que le propinó el uruguayo al central italiano en el Mundial de Brasil 2014. Una acción que le costó al de Salto nueve partidos sin jugar con Uruguay y cuatro meses de sanción a nivel de clubes.

Ambos podrían haberse visto un año después en la final de la 'Champions' que acogió Berlín, pero el central entonces no pudo ser de la partida por lesión y no pudo marcar al '9', autor del 2-1 clave.

Otros jugadores se verán las caras de nuevo, como Neymar y Alex Sandro, que jugaron juntos en el Santos la temporada 2010/11. También coincidieron Javier Mascherano y Gonzalo Higuaín en River Plate en la 2004/05, mientras que Arda Turan, lesionado, no se podrá encontrar con Mario Mandzukic, con el que compartió vestuario en el Atlético de Madrid.