Filipe Luis: "Los clubes campeones son los que tienen jugadores diferentes como Griezmann"

El lateral del Atlético de Madrid Filipe Luis se mostró "seguro" de que Antoine Griezmann se va a quedar en el club porque es el jugador "diferente" que se necesita para ganar la Liga de Campeones, torneo al que vuelven ante el Leicester City inglés al que afrontan en "el mejor momento" del año, pero sabiendo de que necesitarán un partido "muy completo".

"Estamos seguros de que se va a quedar, es un jugador diferente, para mí es un genio. Cuando volví ya llevaba una temporada y todos saben que bueno es y al verle todos los días las cosas que tiene. Cada vez uno ve más que es diferente, te da esa genialidad para abrir un partido completamente cerrado y me conquista cada vez más. No está en el podio del 'Balón de Oro' por jugar dos finales, sino porque lo merece", señaló Filipe Luis este lunes en rueda de prensa.

El brasileño recordó que "en una semana de derbi hay muchos rumores" y recalcó que "los grandes clubes campeones son los que tienen jugadores diferentes" como el francés, advirtiendo que no cree que haya equipos "muy superiores" al Atlético, un club que está en "una constante expansión, que va a tener un estadio y una ciudad deportiva nueva y que ha jugado dos finales de 'Champions' en tres años".

"Puede que haya clubes por delante, pero el Atlético quiere llegar a ese nivel. Crecer deportivamente depende de lo que quieras vivir y cada vez hay más gente que quiere venir aquí. Es difícil mejorar este Atlético, pero podemos mejorar más e intentar crecer, buscar la regularidad que ha faltado esta temporada y por eso es fundamental que Griezmann se quede, será mucho más fácil", sentenció al respecto.

Tras el derbi del fin de semana, ahora les toca volver a la "mejor competición del mundo". "Siempre motiva, da igual en qué fase estés y nosotros la afrontamos con mucha ilusión. Se nota el buen ambiente y que hemos recuperado la confianza y lo que estamos haciendo en los últimos partidos. Estamos con mucha confianza para pasar esta eliminatoria, va a ser complicado, pero estamos en el mejor momento", remarcó.

El internacional brasileño no escondió que el "objetivo" es llegar a otra final, aunque no se quieran salir del "partido a partido". "Todo el mundo sueña con ganarla y hay mucha ilusión en el vestuario. Hay confianza, también mucho respeto, pero vamos a darlo todo y no vamos a dejarnos nada en el campo", indicó.

En este sentido, recordó que cuando estuvo en el Chelsea el Leicester City no peleaba por objetivos tan altos. "Es muy buen equipo sólido, se defiende muy bien y nos recuerda a nuestro mejor Atlético. Es complicado porque a veces jugamos mejor contra equipos que proponen y ellos son similares a nosotros, defienden bien y salen bien a la contra. No les subestimamos, tenemos que hacer un partido muy completo y sobre todo no encajar goles que es fundamental para la vuelta", admitió.

Así, el rojiblanco no consideró "normal" que los 'Zorros' perdiesen 4-2 este domingo ante el Everton porque habían sido "sólidos hasta entonces", pero confió en el trabajo de Diego Pablo Simeone, que les dará "todo masticado" para que sepan "cómo hacerles daño" y cómo "evitar" que se lo hagan. "Tenemos que estar muy atentos y hacer una eliminatoria completa", insistió.

PIDE ATENCION SOBRE MAHREZ Y VARDY Filipe Luis se refirió a Ryan Mahrez, con el que vivirá un buen duelo, al que calificó de "brillante", "capaz de hacer de todo" y que hace "cosas similares" a Eden Hazard. "Es rápido, es difícil jugar contra él y tendremos que estar muy atentos para pararle", consideró. "Vardy es el '9' y jugará más por la zona de Godín y Savic. Se parece un poco a Diego Costa, pelea cada pelota, va a los espacios y a los balones largos. Tenemos que estar muy concentrados en defensa", remarcó.

Finalmente, el brasileño también habló de su momento personal. "Me encuentro muy bien. Me lesioné en noviembre y tardé casi dos meses en volver del todo, pero me encuentro muy bien, con mucha confianza y el equipo me ayuda con su estado de forma y que la gente ayuda en defensa", puntualizó. "Cuánto más juego, mejor me voy encontrando y me parece más sencillo jugar con mis compañeros. Ojalá pueda aguantar físicamente más años", añadió.