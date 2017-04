Iñaki Williams: "No tengo intención de cambiar de aires"

El delantero del Athletic Club Iñaki Williams señaló que no tiene "intención de cambiar de aires" la próxima temporada y dejar el club vizcaino, mientras que destacó que el objetivo del equipo es "entrar" en Europa y si es evitando previas, "mejor".

"Yo estoy tranquilo porque esas cosas las lleva mi representante. Yo siempre he dicho que estoy muy a gusto donde estoy y estoy donde quiero estar. Es un orgullo para mí venir todas las mañanas y estar con los compañeros y el cuerpo técnico y no tengo intención de cambiar de aires y por eso no me preocupa todo lo que sale", indicó este lunes Williams en rueda de prensa.

Han mostrado su interés en el joven delantero equipos como la Juventus de Turín o el Borussia Dortmund, pero él está "tranquilo". "Te halaga que equipos grandes se interesen por ti, pero yo estoy en el equipo más grande, quiero hacer carrera aquí y ojalá sea por muchos años", apuntó.

Además, tampoco piensa que ninguno de sus compañeros se quiera "marchar" a final de esta temporada. "Estamos todos muy bien, muy a gusto y muy contentos", prosiguió el atacante.

Respecto a un posible cambio de entrenador de cara a la siguiente temporada, Williams apuntó que le daría "pena" la marcha de Ernesto Valverde. "Es un gran míster, el club esta muy contento con él, la afición también y nosotros por su enorme trabajo", explicó.

"Queremos que siga, no pensamos en quien va a ser nuestro próximo entrenador o si va a seguir, nosotros pensamos en acabar la temporada bien y eso sería entrar en Europa y no pensamos más allá de quien va a ser el próximo entrenador", añadió.

A LaLiga Santander le quedan "pocos partidos" y el Athletic tiene que "seguir mirando hacia arriba" porque están en la "pelea" por Europa, recordó Williams. "Nuestro objetivo es entrar en Europa y si puede ser evitando previas mejor. Tenemos que seguir trabajando y ganar sobre todo el próxima partido contra Las Palmas y esperar a que los rivales que pinchen", matizó.

El próximo viernes juegan contra el conjunto canario que "tampoco atraviesan su mejor momento" aunque venga de ganar al Betis. "Nosotros en casa somos muy fuertes y tenemos que demostrar que en casa estamos a buen nivel. Tenemos que intentar presionarles, quitarles el balón y hacernos dueños del partido", subrayó.

En una jornada difícil por ser Viernes Santo, Williams ve "normal" que acuda menos gente de lo habitual a San Mamés. "La gente quiere salir de vacaciones y nosotros el apoyo que tengamos siempre va a ser positivo. Debemos mucho a la afición y creo que la gente que vaya lo va hacer muy bien, nos va animar y nos va a apoyar en todo el partido", aseguró.

Por otro lado, haciendo referencia a la derrota sufrida en Villarreal, cree que "todavía no se ha dicho nada". "Quedan siete partidos muy importantes y vamos a dar el callo. Estamos todavía muy metidos en la pelea y esa quinta plaza todavía no se ha decidido", indicó.

"En Villarreal buscamos los tres puntos pero no pudo ser. Hicimos méritos para meter algún gol más, pero ahora tenemos que pensar en Las Palmas, tenemos que seguir en esa pelea que es lo que queremos y seguir trabajando para llegar a final de temporada a puestos europeos", prosiguió.

"JUGAR CON ADURIZ O CONMIGO ES DIFERENTE" En la filosofía del club vasco son importante los jóvenes y la "continuidad" que Ernesto Valverde les está dando entre el filial y el primer equipo hace "muy felices" a los canteranos. "Los que venimos de abajo llevamos tantos años juntos que nos conocemos y tenemos continuidad que es difícil encontrarla cuando das ese salto tan importante", confesó.

"Al final el ser joven te hace que tengas que aprender. Nosotros estamos aprendiendo de los veteranos, ellos nos están ayudando mucho y estamos contentos", prosiguió al respecto.

A Williams, de 22 años, todavía le queda "mucho por crecer". "Tengo un profesor que es Aduriz y me fijo mucho en él, es mi referencia. Siempre me intenta ayudar y aconsejar, es verdad que somos jugadores diferentes aunque al final aprendo mucho de como se mueve, los desmarques y de cara a portería estar más acertado", subrayó.

Respecto a su paso de jugar como delantero centro a usar más la banda derecha, explicó que intenta aprovechar su "virtud" que es el espacio y tirar desmarques y reconoció que es "diferente" cuando el Athletic juega con él o con Aduriz. "El domina más el juego aéreo y yo intento dar más profundidad. Es verdad que a veces nos cuesta la salida del balón y el partido se puede atascar, pero al final el equipo cuando juego yo, Aduriz o quien sea lo intenta hacer lo mejor posible", sentenció.