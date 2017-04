Layhoon Chan: "Este cambio está planeado desde hace meses"

La presidenta del Valencia CF, Layhoon Chan, confesó este lunes, tras anunciar su dimisión, que ya estaba planeada "desde hace meses", y apuntó que la siguiente directiva, que estará presidida por Anil Murthy a partir del próximo 1 de julio, tiene "una tarea importante por delante para que el Valencia vuelva a estar donde se merece".

"Este cambio está planeado desde hace meses. Cuando Meriton se convirtió en el accionista mayoritario, su intención no era que yo estuviera aquí a tiempo completo. Tras los últimos resultados positivos por parte del club, el consejo de administración ha decidido anunciar hoy el cambio", dijo la todavía presidenta en sala de prensa, donde estuvo acompañada de su futuro sucesor.

"Ha llegado el momento para mí de hacerme a un lado y permitir que los ejecutivos del club se centren en las tareas que tienen que llevar a cabo por el bien del equipo. Tenemos una tarea importante por delante para que el Valencia vuelva a estar donde se merece. El club seguirá fortaleciéndose bajo la guía de la nueva dirección", apuntó.

La directiva singapurense agradeció a la afición su "paciencia" y el apoyo que le han "demostrado". "Ha sido muy enriquecedor poder conoceros durante estos años en Mestalla y otras ciudades. Muchas veces me he sentido conmovida y afectada por vuestro valencianismo. No hay palabras para expresar mi gratitud a todo el valencianismo, que ha entendido nuestro trabajo. Han discutido conmigo y han estado en desacuerdo, pero también nos hemos escuchado y me he sentido apoyada y cuidada", expresó.

"ESTE PROYECTO HA FORMADO PARTE DE MI VIDA Y ES COMO SI FUERA MI HIJO" "Hace tres años que llegué al Valencia CF. El primer año estuvo lleno de acontecimientos, de idas y venidas. A día de hoy, hemos invertido casi 230 millones y seguimos comprometidos. Estos dos últimos años al frente del club ha sido un cargo que he tenido con un grandísimo honor, y no por fama o por poder, sino porque he podido servir a este club. Este proyecto ha formado parte de mi vida desde el principio y es como si fuera mi hijo", confesó.

Además, también tuvo agradecimientos para muchos otros sectores del mundo de fútbol. "Aún estando en otro sitio, el Valencia estaba siempre en mi mente. He sufrido tanto como cualquiera de vosotros y a la vez he disfrutado muchísimo de las alegrías y los buenos momentos que este club me ha dado. A pesar de las dificultades, he recibido un buen tratamiento de la afición, de la Asociación de Futbolistas del Valencia CF, de la Asociación de Peñas, de la Generalitat, de la RFEF, de LaLiga, así como de bancos, sponsors, partners, otros clubes y medios de comunicación. Quiero darles las gracias a todos por sus consejos y por el apoyo que me han dado", manifestó.

Por otro lado, Layhoon presentó a Anil Murthy, quien le relevará en el cargo a partir del 30 de junio de este año. "Lleva aquí seis meses y habla español bien. Vive en Valencia con su familia y va a trabajar para el club a tiempo completo. Hace dos semanas nombramos a Mateu Alemany como nuevo director general. Este ha sido un paso importante para el club, porque él nos puede ofrecer su experiencia en el mundo del fútbol. Con Anil, fuertemente apoyado por Mateu Alemany, tenemos esa continuidad", dijo.

También aprovechó para felicitar a la plantilla "por esta semana tan buena", en la que ganaron tanto al Celta como al Granada. "Es fundamental que recuperemos el entusiasmo y la confianza del valencianismo y la relación con la afición. Hay que recordar que la temporada no ha terminado. Tengo claro que nuestros jugadores seguirán trabajando y compitiendo, para ganar todos los partidos posibles y terminar la temporada lo mejor posible". expresó.

Finalmente, la presidenta se despidió asegurando que en el futuro volverá "a visitar Valencia". "A todos los valencianistas, gracias por los recuerdos maravillosos que tengo. A todos los empleados del club, gracias por el trabajo que hemos hecho juntos. Os deseo mucha suerte para el futuro", subrayó.

"Quiero dar las gracias a todos los jugadores y técnicos. Con ellos he vivido de cerca todas las dificultades y emociones. Gracias por no haber perdido la esperanza. Echaré de menos seguir estando con el primer equipo. Después de estos años Valencia ha sido mi segunda casa. Lo voy a echar de menos. Os deseo a todos los mejor y desde luego volveré a visitar Valencia en el futuro", concluyó.