Luis Enrique: "Los números de la Juve son espectaculares"

El entrenador del FC Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha comentado este lunes que la Juventus, rival en los cuartos de final de la Liga de Campeones cuyo partido de ida se juega este martes en Turín, tiene unos números "destacables" que son "espectaculares", y que les obligará a hacer un buen partido para intentar superar un escollo "muy difícil".

"Hay que jugar bien a fútbol. Lo que son los números de la Juventus son espectaculares, a la altura de su historia y de lo que significa estar en cuartos de final de 'Champions'. Más allá de los números, destacables, tenemos el mismo objetivo de hacer un gran partido independientemente del escenario, y superar a un rival de esta magnitud va a ser muy difícil", aseguró en rueda de prensa.

Además, no cree que la histórica remontada ante el PSG (6-1 tras el 4-0 en contra de la ida en París) tenga efecto en este duelo. "No tenemos referencias en anteriores resultados. Ocho equipos estamos en cuartos de final, va a depender de quién aproveche mejor el juego, quién aproveche mejor los errores del fútbol y muchos aspectos futbolísticos", comentó.

Del mismo modo, el técnico asturiano tampoco considera que la derrota en la pasada jornada de LaLiga Santander ante el Málaga en La Rosaleda (2-0) les vaya a atenazar o motivar de ningún modo. "Los jugadores llegan más que preparados y atentos. Es sumamente atractiva la competición y un partido de cuartos contra la Juventus que el jugador necesita más control que motivación. No creo que tenga nada que ver el resultado anterior del partido de Liga", aseguró.

"El de Málaga también fue un buen partido, el resultado es nefasto, muy injusto. Fuimos superiores, penalizó el mínimo error que puedas cometer, no estuvimos bien de cara a gol. No podemos volvernos locos ni pegarnos cabezazos contra una pared cuando viene una derrota, ni volvernos locos cuando ganas al Sevilla", manifestó al respecto.

Preguntado por la final de la 'Champions' de 2015 en la que se impuso su Barça a la Juventus, señaló que aquella Juventus no sabe si era mejor o peor de la de ahora. "Es una Juve similar, tiene diferentes bajas y también fichajes que han intentado reforzar su plantilla, es un bloque de altísimo nivel. No sabría decir si es mejor o peor esta", comentó. "Recuerdos positivos. Pero no va a tener nada que ver el partido de mañana con lo que fue esa final", señaló sobre aquella final.

En cuanto a la baja de Sergio Busquets, aseguró que tienen alternativas y que es normal tener algún jugador sancionado a estas alturas de competición. "Estamos más que capacitados para suplir la baja de Busquets. Es algo lógico y normal que los jugadores reciban tarjetas y tengan que perderse partidos. No es una excusa", recalcó.

Por último, se mostró duro y enfadado cuando, preguntado por si André Gomes estaba preparado, defendió al luso y a cualquiera de sus jugadores señalados por la prensa. "Me resulta patético y lamentable individualizar un resultado negativo o derrota en un jugador, o dos o tres o los que sean. Lamentable, patético, y dado que se da mucho en estos momentos actuales, repito que es totalmente injusto e inmerecido, aunque todos debemos mejor, individualizar en jugadores. Lamentable", concluyó.