Mascherano: "Si entramos a especular sabemos que nos irá mal"

El jugador del FC Barcelona Javier Mascherano ha señalado en la previa del partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones que disputará este martes el conjunto de Luis Enrique ante la Juventus en Turín que tratarán de desplegar en el Juventus Stadium su "mejor versión" y a la vez de "minimizar todo lo bueno" que caracteriza a la 'Vecchia Signora', un equipo "fuerte y potente" como local, y todo ello sin "especular" de cara a la vuelta.

"Nos caracterizamos por no saber especular. Si entramos en un campo a especular sabemos que nos irá mal. Siempre tratamos de ir a por el partido y ser protagonistas. No se trata solo de encontrar la mejor manera de atacar, sino también la de defender. Trataremos de minimizar todo lo bueno que tiene la Juventus y desplegar la mejor versión que tenemos", afirmó en rueda de prensa.

El jugador argentino defendió la premisa de que en cualquier partido de 'Champions' se debe estar a la altura, ya que si no el rival "te puede penalizar". "Tenemos que tener en cuenta que nos vamos a enfrentar a un buen rival de Europa con muy buenos números en casa y que de entrada empezarán con muchas ganas a raíz del ambiente", añadió.

"Debemos hacer un buen partido en todas las líneas y ser nosotros mismos, reconocibles en nuestro juego, para acercarnos a nuestra mejor versión. Para poder pasar una eliminatoria como esta es necesario hacer dos partidos muy completos a nivel ofensivo y defensivo. Los errores y no tener un buen partido en las dos facetas te perjudican", subrayó.

En cuanto al reencuentro entre blaugranas y 'bianconeri' tras la final de Berlín, en la que vencieron los de Luis Enrique con claridad (3-1), Mascherano apuntó que "no existen las revanchas sino las oportunidades". "Lo que perdiste no lo puedes volver a conseguir, pero entiendo que para el aficionado sea volver a ese partido. Más de la mitad de aquel equipo no sigue y nosotros hemos cambiado algún jugador", apuntó.

Por otro lado, Mascherano destacó el papel de la 'Vecchia Signora' en la Serie A, donde es líder en solitario. "La Juventus siempre es un equipo fuerte y potente. En los últimos años ha reinado en Italia y tiene jugadores de muchísima calidad que te ponen en peligro cuando tienes que jugar contra ellos. Cuando tienes el apoyo de tu afición todavía se aprieta más y no nos debe sorprender nada desde el minuto cero", halagó.

Sus compatriotas y compañeros en la selección argentina Gonzalo Higuaín y Paulo Dybala son la gran amenaza del conjunto turinés. "Tanto Gonzalo como Paulo son dos grandísimos jugadores. Hay que poner una atención especial en delanteros de este tipo, que te pueden desequilibrar en cualquier momento y romper un partido en una jugada", recalcó.

Por último, preguntado por la posición en la que se siente más cómodo, y tras ver cómo se ha adaptado a la posición de central con defensa de tres, declaró que con el paso de la temporada se habituó a la posición que le correspondía. "Si tuviera un problema en una posición no tendría inconveniente en decírselo al entrenador, pero me he sentido cómodo en todas las posiciones", asintió.