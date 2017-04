Ancelotti: "Prefiero a Cristiano en el banco, a Benzema en la grada y a Bale en casa"

El entrenador del Bayern Múnich, Carlo Ancelotti, aseguró que preferiría que este miércoles Cristiano Ronaldo se quedara "en el banco", Benzema "en la grada" y Bale, "en casa", al ser cuestionado por el rendimiento del tridente ofensivo blanco antes de enfrentarse al que fue su equipo durante dos temporadas.

"Prefiero a Ronaldo en el banco, a Benzema en la grada y a Bale en casa en casa", dijo Ancelotti, quien conoce perfectamente a los tres de su etapa en la casa blanca. "Será un bonito duelo entre grandes goleadores de cada equipo", añadió el italiano en la conferencia de prensa previa al encuentro.

Independientemente del partido que hagan Bale, Cristiano y Benzema, el preparador de Reggiolo dijo que el Real Madrid de Zidane "te puede poner en problemas en todo momento. Pero, lo que cuenta es el que Bayern pueda jugar bien, aunque el partido de este miércoles no será decisivo como la vuelta en Madrid", dijo Ancelotti.

"Tenemos ganas y la confianza necesaria. Mañana queremos dar el 100% y ganar el partido. Estamos avisados de que lo que el Real Madrid puede hacer, pero nos tenemos que concentrar en nuestras cualidades. Será un partido complicado, pero estamos en buena forma. No se habla de revancha", añadió el que fuese técnico blanco.

"Este Real Madrid tiene la misma idea de fútbol, controlar el juego, usar sus cualidades, no ha cambiado mucho", dijo Ancelotti. "Es un equipo con mucha calida que nos puede poner en muchos problemas, pero estamos intentando pensar el Real Madrid como equipo y no como individualidades", añadió al respecto.

En este sentido, Ancelotti elogió a su homólogo, Zidane, quién ejerció de segundo entrenador en su periplo como técnico madridista. "Tener a un asistente como Zidane, con su carisma y experiencia, ayuda mucho. Fue un técnico asistente excepcional", dijo sobre el francés antes de ser preguntado por el presidente Florentino Pérez. "No he recibido ni enviado mensajes, creo que mañana nos veremos antes del partido y nos saludaremos después como algo normal. Será especial para mí porque tengo mucho cariño al Real Madrid, jugadores y técnicos", admitió.

Además, fue preguntado si tenía ganas de revancha por ser despedido del conjunto blanco hace dos veranos. "No hay ningún sentimiento de revancha, sólo quiero que mi equipo haga un buen partido y lo gane, eso es lo único. Les tenemos un gran respeto, será un partido muy difícil, pero nadie piensa en una revancha, sino que en tenemos que jugar al cien por cien", dijo.

EN EL AIRE LA PRESENCIA DE LEWANDOWSKI Por su parte, el técnico del Bayern Múnich mantuvo la incógnita sobre la presencia del goleador Robert Lewandowski. "Hoy entrenó 20 minutos y tuvo buenas sensaciones. Veremos mañana. Si tiene dolor, no va a jugar", dijo el italiano en la rueda de prensa.

Lewandowski, máximo goleador del Bayern en la temporada, sufrió un golpe en el hombro en el duelo ante el Borussia Dortmund el pasado sábado y es la principal duda del conjunto anfitrión de cara al duelo ante el Real Madrid.

"No sé si mañana estará mejor o no", señaló el italiano en una concurrida rueda de prensa en el Allianz Arena. "Si está bien, juega. Si no está bien, no juega", añadió el entrenador, que aseguró que tomará la decisión este miércoles por la mañana. "Sabemos lo importante que es Lewandowski, pero si no juega no va a cambiar nuestra idea y estrategia del partido". "Manuel Neuer está en forma. Ha entrenado bien y jugará mañana", finalizó.