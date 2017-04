El Barça la caga y parece abonado al revolcón: Juventus 3 - Barcelona 0

El Barça de Messi se ha abonado al revolcón.Y de forma suicida porque este 11 de abril de 2017, Turín fue París.

No fueron cuatro, sino tres los goles que recibió el Barcelona ante la Juve, pero el cuadro azulgrana, como en el Parque de los Príncipes, fue una sombra en el Juventus Stadium.

En el partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, el conjunto de Allegri pasó por arriba al Barça, que ya estaba perdido en la Liga y, ahora también, lo está en la Champions.

El equipo italiano goleó al Barça (3-0) aferrado a una defensa sólida y a un ataque efectivo, personificado en Dybala. El joven argentino fue un dolor de cabeza para la defensa azulgrana y le enseñó el camino a sus compañeros.

De entrada la Juve atoró al Barcelona. Y en las primeras de cambio, Cuadrado trepó en la banda derecha para que Dybala selle el 1-0. Reaccionó el Barça.

Messi le puso un pase fantástico a Iniesta, pero el manchego no pudo con Buffon. Volvió a aparecer la Juve. Otra vez por las bandas, esta vez por la izquierda. Mandzukic le ganó el duelo a Sergi Roberto y apareció, de nuevo, Dybala.

El Barça sufría en las alas con el 3-4-3 y Luis Enrique alteró el dibujo. Pero el Barça no encontraba soluciones.

Y para profundizar sus males, Chiellini le ganó un duelo a Mascherano, tras la salida de un córner, y marcó el tercero de la Juve. 3-0 y la pesadilla de Parque de los Príncipes se repite.

El Barça volverá a soñar con la remontada. Turín fue París, pero la Juve no es el PSG. El problema, está vez, es que en el Camp Nou no estarán los pardillos franceses, sino feroces italianos expertos en defender resultados y para colmo de males azulgranas, no habrá árbitro alemán