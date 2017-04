Kroos: "Me gustan los desafíos y prefiero que el Bayern juegue con su mejor once"

El centrocampista alemán del Real Madrid, Toni Kroos, subrayó que le gustan "los desafíos" y que por ello prefiere que el delantero polaco Robert Lewandowski pueda jugar este miércoles en una ida de cuartos de final de la Liga de Campeones donde tanto ellos como el Bayern tendrán que "imponer su filosofía".

"Son unos cuartos de 'Champions' y un Bayern-Real y prefiero que jueguen con sus mejores equipos. Tenemos lesionados y espero que el Bayern pueda jugar con su mejor once. Me gustan los desafíos y como Real Madrid no tenemos que escondernos", expresó Kroos este martes en rueda de prensa.

En este sentido, remarcó que tanto el polaco como Cristiano Ronaldo "son muy valiosos" para sus equipos. "Miro eso y la forma en cómo actúan en el campo, la atención que le brindan los rivales y por eso son dos jugadores excepcionales", opinó.

El internacional cree que "es difícil de pronosticar" lo que puede pasar pese a conocer al rival por sus años allí. "Le conozco más que a otros equipos, pero la filosofía del Bayern depende del entrenador. Este es un poco diferente, pero espero un partido de muy alto nivel y en el que cada uno tiene que imponer su filosofía", comentó.

De todos modos, advirtió que "la idea" de juego será la que dicte Zinédine Zidane, mientras que cree que el Bayern va a "atacar desde pronto, con presión alta, aunque no los 90 minutos como con Guardiola". "Este Bayern será diferente, retrocederá, buscará crear espacios e intentará tener mucha posesión, pero creo que encontraremos una respuesta", remarcó.

Para Kroos, puede ser un partido especial por su pasado en el Bayern, pero dejó claro que esto no le "influirá". "Quiero imponer mi estilo y no lo intentaré más que en otras ocasiones. Fue importante salir, era un desafío y fue una buena decisión, que me ha llevado a lugares buenos deportivamente. Es algo muy bueno haberme integrado y cumplir las exigencias de este equipo, que no son pocas", confesó.

El alemán también habló de su conexión con Sergio Ramos "No es tan fácil, lo hemos hecho dos o tres veces este año y es un arma para nosotros, pero no tenemos que basar todas nuestras esperanzas en Sergio y el balón parado porque tenemos más que ofrecer, aunque esta combinación nos ha dado muchos puntos", reconoció.