La bella Shakira desvela cómo fue la noche que conoció al cachas Gerard Piqué

Si hace días Piqué explicaba con pelos y señales la parte que más le gustaba de su pareja, ahora es Shaky quien le devuelve el coqueteo explicando que su nueva canción Me Enamoré contiene un mensaje romántico para el padre de sus hijos, Gerard Piqué, que es la historia de amor de Shakira y Piqué contada con música.

"La escribí queriendo contar la historia de cómo conocí a Gerard y me enamoré. De ahí el título de la canción", desvela en sus últimas declaraciones la cantante colombiana. Shaki revela que Me Enamoré it?s my baby, como dicen por ahí. "Es tan personal y narra la noche que conocí al padre de mis hijos y que me cambió la vida", dice.

"Tengo que sentirla, tengo que conectarme, tiene que llevar algo muy mío. Yo creo que mis canciones son como mis vehículos de expresión, mi forma de exorcizar mis ideas, mis pensamientos, mis emociones. Son una terapia para mí", explica la cantante. "Con eso me curo de mis males", asegura.

No se pierdan esta entrevista de Shak con @univision en la que habla de su nuevo sencillo, Me Enamoré. ShakHQ https://t.co/idtgTPDUAD — Shakira (@shakira) 9 de abril de 2017

La cantante colombiana ha lanzado el pasado viernes su última canción bajo el nombre de Me enamoré, donde la artista rememora el momento en el comoció al futbolista catalán.

A lo largo de la canción, Shakira hace referencia continuamente a su novio y le declara amor eterno. Incluso avisa:

"Este es pa' mí, es pa' más nadie".

"La vida me empezó a cambiar, la noche que te conocí", "pensé: 'Este todavía es un niño', pero ¿qué le voy a hacer?", "que boca más redondita, me gusta esa barbita" o "contigo yo tendría 10 hijos, empecemos por un par", son solo algunas de las frases que la intérprete de La Bicicleta dedica a su pareja.

Fue la propia Shakira quien reveló a sus fans lo que significa para ella el tema: "Esta canción narra un momento de mi vida en el que estaba tan enamorada que literalmente estaba escalando árboles", dijo.

Esta es una muestra más del amor que siente la artista por el padre de sus dos hijos, una admiración que es mutua y que siempre gritan a los cuatro vientos. Sin ir más lejos, Shakira halagó a su novio la semana pasada durante un evento celebrado en el Camp Nou:

"Gerard es un hombre muy sensato, el más sensato que conozco. Es un hombre muy feliz y muy sano de aquí (dijo señalando la cabeza). O estoy muy enamorada o es así".

A buen seguro que el nuevo single de la cantante colombiana cosecha el mismo éxito que sus anteriores lanzamientos, entre los que se encuentran La Bicicleta, Chantaje o Deja Vu.